EUA no aprueba Fuerza Armada en la Asamblea

El Gobierno de Estados Unidos, por medio de su embajador en El Salvador, Ronald Johnson, desaprobó la presencia de miembros de la Fuerza Armada en el Salón Azul de la Asamblea Legislativa el pasado domingo, tras una convocatoria a plenaria realizada por el Consejo de Ministros el pasado 6 de febrero y que ayer fue declarada sin efecto por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

"No apruebo la presencia de la Fuerza Armada en la Asamblea ayer (domingo) y me sentí aliviado que esa tensa situación terminó sin violencia. Ahora reconozco los llamados a la paciencia y la prudencia. Me uno a todos los actores que están pidiendo un diálogo pacífico para avanzar", escribió el representante norteamericano en su cuenta de Twitter.

"El Salvador solo mantendrá los avances positivos en seguridad e impulsar el crecimiento económico si todas las ramas del gobierno trabajan de manera independiente, respetan el estado de derecho, mantienen el rol no político de Fuerza Armada y PNC y promueven la estabilidad. Insto a todas las partes involucradas a que rechacen cualquier otra forma de superar el desacuerdo actual", agregó Johnson.

Por su parte, el senador demócrata del Congreso de Estados Unidos, Patrick Leahy, también criticó las acciones cometidas por un Gobierno que quiere ser socio de Estados Unidos.

"La crisis política en El Salvador, en la que se han desplegado las fuerzas de seguridad para intimidar a la Asamblea Nacional, recuerda los días en que las disputas políticas se resolvieron con amenazas y violencia. Eso no puede ser tolerado hoy, especialmente por un gobierno que quiere ser un socio de los Estados Unidos", señaló el político.

Entre tanto, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) invitó a la Fuerza Armada de El Salvador y a la Policía Nacional Civil "a mantener su lealtad a la Constitución", al tiempo de hacer que ver "por primera vez desde la firma de los Acuerdos de Paz han puesto en riesgo el respeto, la confianza y la credibilidad que se han ganado entre la población".

FUSADES también invitó a los salvadoreños a comprender las implicaciones políticas y económicas que el rompimiento del orden constitucional tendrá en las perspectivas de riesgo.