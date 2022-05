EUA otorga 20 becas para emprendedores

El aroma de un rico té natural inspiró a Mayra Abigaíl Anzora Bernal, de 26 años de edad, a emprender "TÉLEA", un negocio de ventas de té en El Salvador, y ahora forma parte de un grupo de 20 jóvenes que viajar a Estados Unidos, como parte de la Iniciativa de Jóvenes Líderes de las Américas (YLAI, en inglés), del Departamento de Estado.

Abigaíl es ingeniera de alimentos. Se graduó de la Universidad de El Salvador (UES) en 2019 y un par de meses antes que la crisis sanitaria por el covid-19 golpeara al país, decidió crear su negocio para fomentar que la población tome bebidas saludables.

Abigaíl recuerda que estaba estudiando las materias de nutrición humana y bioquímica cuando despertó su curiosidad por tener una alimentación sana.

“YLAI trabaja con sus socios para construir un entorno de apoyo, a fin de facilitar la iniciativa empresarial, especialmente para nuevas empresas de alto crecimiento”.

Iván Vilela,

AGREGADO DE PRENSA Y PORTAVOZ DE LA EMBAJADA DE EUA.

"Mi amor por el té surge en la búsqueda de un estilo de vida saludable. En el programa de ingeniería en alimentos en la universidad, en la materias de nutrición humana y bioquímica, nosotros estudiamos el impacto de todos los alimentos en la vida de los consumidores y yo, queriendo tener un estilo de vida más saludable, es como encontré alternativas de bebidas", dice la emprendedora.

Esa búsqueda la llevó a estudiar las propiedades del té –"que son todo un mundo, son un producto para el consumo de la salud", dice– y ahora intenta que sus amigos y familiares también opten por ingerir bebidas sanas.

"La gente se me acerca y me dicen: ‘fijate que tengo tos, vos que sabes de té, ¿que té me recomendas?’. Y ahí es como comienzo con esta idea de negocio. Me gusta pensar que mi emprendimiento tendrá un impacto positivo sobre la salud", asegura la joven.

Actualmente, Abigaíl comercializa té orgánico de chai, té verde, té con combinaciones, té negro, té rojo, de tizanas, lavanda, menta, hoja de limón y té de jamaica con frutos rojos. Además, ofrece tés para personas embarazadas que no contienen cafeína.

Pero los sueños de la emprendedora no terminan en solo fundar "TÉLEA". Abigaíl decidió continuar sus estudios para que su pequeño funcione y por esa razón aplicó a la beca de YLAI, que busca desarrollar el liderazgo y capacidad empresarial. La idea de esta emprendedora es formarse para poder contratar a tiempo completo a tres personas que le apoyen con el diseño de la marca "TÉLEA" y repartiendo sus productos a domicilio. Durante la pandemia, Abigaíl se adaptó a vender su producto en línea, aunque la gente todavía tenía un poco de temor de hacer ese tipo de compras.

Solo este 2022, al menos 20 jóvenes salvadoreños emprendedores fueron becados para ir a Estados Unidos bajo YLAI. El agregado de prensa y portavoz de la embajada de Estados Unidos, Iván Vilela, indicó que el YLAI es el principal programa estadounidense de intercambio para jóvenes emprendedores líderes. La beca asciende a $18,000 por participante y estarán cuatro semanas en EUA realizando prácticas profesionales. El programa de becas dará a los emprendedores salvadoreños "redes de contacto profesionales y asesoría", para que los becarios tengan la oportunidad de desarrollar su liderazgo y "ampliar su capacidad empresarial en Estados Unidos". En El Salvador, YLAI es implementado desde 2016 y han becado a 35 jóvenes. En 2020 se realizó el programa de forma virtual a nivel mundial por la pandemia del covid-19.