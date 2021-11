EUA pide sancionar a Nicaragua para que nadie la imite

Estados Unidos expresó ayer su temor que el desmantelamiento de la democracia en Nicaragua se replique en otros países de la región, si la comunidad internacional no rechaza de manera contundente al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes el domingo afianzaron un cuarto mandato consecutivo, luego de encarcelar a los opositores que aspiraban a la presidencia.

Ricardo Zúñiga, secretario adjunto principal de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, calificó como "pantomina" y "farsa electoral" los comicios del domingo en Nicaragua, al tiempo que condenó las violaciones a derechos humanos cometidos por el régimen.

Ortega y Murillo se consolidaron en el poder después de ejecutar desde junio una ola de arrestos contra cerca de 40 líderes opositores, incluyendo siete aspirantes a la presidencia.

"El gobierno Ortega-Murillo consolidó su control autocrático sobre el pueblo nicaragüense, al llevar a cabo una farsa electoral y adjudicarse un cuarto mandato consecutivo. Con este paso, ha perdido toda pretensión de un mandato democrático", dijo el funcionario del Departamento de Estado durante una conferencia telefónica con periodistas de la región. "Nicaragua ha pasado de ser una democracia frágil, a convertirse completamente en un régimen autocrático", agregó Zúñiga.

En ese sentido, el también enviado especial para el Triángulo Norte de Centroamérica aseguró que su país está evaluando las acciones que tomará contra el régimen de Ortega, incluyendo las herramientas de la ley Renacer, un esfuerzo bipartidista en el Congreso estadounidense que busca aumentar las presiones contra el régimen de Ortega.

Pero también pidió una respuesta contundente, amparada en la Carta Democrática Interamericana, durante la próxima Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que comienza hoy y concluye el viernes.

"Un actor (Ortega) que no tenía salida, que no podía ganar elecciones libres y transparentes, usó métodos para controlar las instituciones existentes en el país, para imponer leyes que eran para destruir y minar la democracia en el país. Tenemos el temor de que si no hay un costo para el caso de Nicaragua, o más que todo, si no hay un esfuerzo regional para responder estos acontecimientos, esto puede suceder en otros países", dijo.

En octubre pasado, Zúñiga se reunió en Washington con un centenar de salvadoreños, quienes expusieron sus preocupaciones por la democracia salvadoreña. "Llevar a cabo los cambios que quieren muchos salvadoreños en mejoría de la gobernanza se alcanza a través de la democracia. Hemos visto ejemplos de tendencias preocupantes en otros países como Nicaragua", fueron las palabras que eligió Zúñiga para abrir ese encuentro, según confirmó LA PRENSA GRÁFICA.

En aquella ocasión, el funcionario reiteró que su país sigue con preocupación los acontecimientos en El Salvador, como la usurpación de la Sala de lo Constitucional y la Fiscalía General de la República, así como la reciente remoción de jueces, entre otros hechos. Recientemente, Estados Unidos incluyó en la lista Engel a los magistrados impuestos en la Sala de lo Constitucional por minar la democracia.