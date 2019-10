EUA reitera que Bukele fue clave para acuerdo sobre beneficio de TPS

La subsecretaria adjunta de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Julie Chung, considera que el cambio de relación del nuevo Gobierno salvadoreño con Estados Unidos fue clave en la extensión por un año más del programa de Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).

"Creo que es el reflejo del compromiso y trabajo duro de Bukele y sus ministros, y las visitas de nuestros oficiales aquí a El Salvador. Eso muestra el compromiso y la confianza que fue muy aparente por ambas partes", dijo Chung ayer quien visitó el país.

Tobías Bradford, consejero de Asuntos Públicos de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, remarcó ese acercamiento entre la administración Bukele con EUA. "El presidente Bukele ha estado tres veces en EUA en estos cuatro meses y el Gabinete estadounidense ha visitado El Salvador en seis ocasiones. Durante el gobierno anterior, fueron solo dos veces en dos años", dijo Bradford para ejemplificar el nuevo acercamiento entre ambas partes.

La subsecretaria agregó que la idea de Estados Unidos es buscar un camino en conjunto con El Salvador para abordar la migración ilegal: "Tal vez no estemos de acuerdo en todo, porque nadie lo va a estar; pero estamos tan concentrados en los fundamentos de esta relación... Creo que estamos en el camino para abordar los asuntos de la migración ilegal de manera conjunta, no creo que estemos dando la espalda, no, esto va a continuar hacia adelante", dijo la diplomática.

Esta semana, Estados Unidos y El Salvador firmaron tres acuerdos sobre intercambio de información, seguridad fronteriza y aviación, y diplomacia internacional. Sobre esos acuerdos, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) pidió que se aclarara los términos del Acuerdo del Programa de Intercambio de Datos Biométricos firmado por los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador.

Ayer, la subsecretaria Chung dijo al respecto que respetaba la decisión de las autoridades salvadoreñas, por lo que pedían que todos los sectores se involucren en las reformas impulsadas por el presidente Bukele.

Bradford agregó que otro factor que influyó en el beneficio extra para los salvadoreños con TPS es la mejora de la seguridad en el país. Según él, los datos que maneja EUA es que en su frontera sur hay un 81 % menos de indocumentados salvadoreños desde mayo a la fecha.

Chung llegó al país con el objetivo de estrechar relaciones de forma bilateral con El Salvador.