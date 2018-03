EUA señala que en El Salvador hay ejecuciones extrajudiciales

Lee también

El reporte más reciente sobre derechos humanos en El Salvador, que elabora el Departamento de Estado de Estados Unidos cada año, enfatiza que los cuerpos de seguridad del país acumulan más de 100 denuncias por violar derechos humanos. Entre esas denuncias destacan las relacionadas con ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y violaciones a los derechos de la comunidad LGBTI.Sobre las ejecuciones sumarias, el reporte detalla que aunque los titulares del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) y la Policía Nacional Civil (PNC) no reconocen que existan, hay investigaciones periodísticas e investigaciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDDH) que desafían la versión oficial sobre los enfrentamientos armados.Uno de esos casos es el que ocurrió en la finca de San Blas en San José Villanueva, La Libertad, donde fallecieron ocho personas (siete eran supuestos pandilleros pero la octava víctima no) después de que policías llegaron al lugar y dispararon en su contra. Luego acomodaron los cuerpos y pusieron armas cerca de los cadáveres para que pareciera que fallecieron durante un enfrentamiento. Sobre el caso fueron capturados y acusados nueve policías. El reporte también señala que aunque hubo capturas, los policías solamente han sido procesados por el homicidio de la octava víctima que no era de la pandilla.Este caso fue publicado por el periódico El Faro, el otro fue reportado por LA PRENSA GRÁFICA, y ocurrió en junio de 2015 en el cantón Pajales de Panchimalco, San Salvador.En el lugar, cinco pandilleros fueron asesinados por policías mientras cenaban en una vivienda. De acuerdo con investigación de LA PRENSA GRÁFICA, retomada por la PDDH, los policías pusieron contra la pared a los pandilleros y los ejecutaron. Luego los llevaron al interior de un cuarto de la vivienda y les pusieron encima armas. Los agentes también dispararon a las paredes de la casa para aparentar el tiroteo. Aún no hay una investigación fiscal y tampoco capturas de los involucrados en este caso.El reporte también señala que en el país, algunos agentes de la Policía han implantado droga a jóvenes para detenerlos y armar un caso en su contra. Una vez detenidos los han torturado a través de golpizas para obligarlos a revelen información sobre los pandilleros de sus colonias.De acuerdo con el reporte, un soldado identificado como Wilber Leonel Flores intentó asesinar a una mujer trans en Santa Ana en abril de 2016. Las autoridades lo llevaron ante los tribunales correspondientes, pero el juez no le decretó prisión provisional.Tras estos casos, el Departamento de Estado concluye en su reporte que las autoridades del país “fracasaron en ocasiones para mantener un control efectivo sobre sus fuerzas de seguridad”.