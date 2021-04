Echa tortillas, es cosmetóloga y licenciada en Mercadeo. La rebusca de una salvadoreña emprendedora

"Lo de los estudios lo tuve un poco oculto y la gente cree que solo porque uno echa tortillas, no puede trabajar en otra cosa, pero luego de lograr mi título me han felicitado y uno se siente bonito". La frase es de Eva Hércules, una madre soltera de Ciudad Delgado.

A pesar de que le tocó criar a sus tres hijos con lo que ganaba en el área de ventas de varias empresas, y en varias ocasiones le tocó hasta hacer préstamos en el mes de enero para poder comprar uniformes, zapatos, cuadernos y otros artículos necesarios para poder mandar a sus hijos al colegio o a una escuela, se propuso estudiar a nivel superior y tratar de obtener un título académico para buscar un mejor futuro. Y lo consiguió.

El problema ahora es que ya han pasado varios años y la experiencia que tiene a nivel laboral ha sido más que todo en el área de ventas, así como algunas pasantías y trabajo no presencial. Pero no se rinde.

Luego de años de esfuerzo, en enero pasado obtuvo su título de licenciada en Mercadeo de la Universidad " Andrés Bello". Su trabajo final fue en un principio con un restaurante de la ciudad de Santa Ana al que tenían que levantar la marca para posicionarlo mejor en el mercado, pero la cuarentena debido a la pandemia de la covid-19 impidió a Eva y a sus compañeros continuar con su trabajo. Fue así que el prerrequisito para poder graduarse lo finalizó en línea, con una pre especialización de marketing digital.

Eva se licenció en Mercadeo y ahora busca una oportunidad laboral en su área de estudios.

"Después que me gradué me he quedado un poco en pausa, pero voy a retomar el tema y a tratar de aplicar. El problema es piden gente menor de 35 años, con cinco años de experiencia en el área y en algunos casos hasta vehículo, y todos esos son impedimentos", dijo.

Eva ha aplicado para ofertas laborales en varios sitios "y me mantengo buscando información en sitios de tecnología y también he buscado ofertas en Facebook ", agregó, tratando de suavizar la realidad y exigencias de las áreas laborales.

Ella busca una oportunidad laboral ya que en estos momentos ha emprendido con un negocio de tortillas y también tiene una sala de belleza, ambos negocios atendidos por ella. Lo de las tortillas empezó durante la pandemia, ya que dejó de trabajar en el lugar que estaba y necesitaba un ingreso constante para salir adelante con las obligaciones.

El negocio de la tortillería la sacó adelante cuando se quedó desempleada tras la declaratoria de cuarentena en El Salvador en marzo de 2020.

Una idea que tiene es trabajar en línea, pero de igual forma para ello necesita de herramientas de trabajo y de tecnología para lograrlo.

¿Irse del país? "Sí, lo he pensado, pero me da miedo irme por tierra" dijo, en referencia a viajar a Estados Unidos. "Si me voy, me gustaría irme de forma legal", agregó. Su historia es como la de miles. "La gente me dice, 'así como usted es de trabajadora, le iría bien', pero la verdad me da miedo. Una cuñada viajó y para hacerlo hizo un préstamo, la agarraron y la mandaron de regreso y hoy está trabajando para pagar ese préstamo; no tiene chiste", finalizó.

Los tres hijos de esta madre salvadoreña ya son adultos y cada uno de ellos ha emprendido su camino laboral, familiar y de superación propia.

Sus hijos son Jorge, Bryan y Jorge, quien también llegó a las aulas universitarias y ha culminado una carrera como ingeniero. Otro de los jóvenes también comenzó a estudiar inglés, pero en los últimos meses adquirió responsabilidades familiares y detuvo sus estudios hasta nuevo aviso.

Echa tortillas y es cosmetóloga para llevar el sustento a su hogar