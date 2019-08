Ecologista Félix Latzo se hace eco para agenciarse Nobel de la Paz

El comité de apoyo a la nominación del Premio Nobel de la Paz 2020 del ecologista Félix Latzo presentó ayer el trabajo del sociólogo como creador del método de reforestación y de educación ambiental Plantando América, que ha llevado también a países como Francia, Holanda, Rusia y China, entre otros, con el objetivo de acuerpar la nominación del famoso galardón mundial, cuyas inscripciones estarán abiertas a partir del próximo septiembre y cerrarán en febrero del año entrante.

De esta nominación ya se había hablado en marzo pasado, cuando la Asociación de Universidades Privadas de El Salvador (AUPRIDES) anunció que solicitaría al presidente Nayib Bukele que haga la nominación.

El método de educación ambiental de Latzo consiste en que los niños siembren un árbol y le den seguimiento durante dos años. A juicio del ecologista, esta es la mejor manera de crear conciencia ambiental desde la niñez al hacer que se involucre, al hacer que viva la experiencia de cuidar un árbol para desarrollar su amor hacia la naturaleza.

Latzo lamentó ayer la situación que está viviendo Suramérica con la selva amazónica, debido a los incendios forestales que se han incrementado este año en un 83 %.

"Hay una palabra que es la clave en esto: indiferencia. A mí me cuesta, yo todavía no lo creo, que se te esté quemando la casa y tengas que esperar dos días para llamar al Cuerpo de Bomberos, porque primero quieres averiguar si es que le cayó un rayo o si fue un cortocircuito. Por el amor de Dios, ¡qué vengan los bomberos! El problema en la Amazonia de Brasil lleva ya varias semanas, y yo no logro entender cómo no pueden ver la importancia. No es un cuento chino que el Amazonas es un pulmón del planeta, es una realidad", opinó Latzo.