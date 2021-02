Economía sin rendir cuentas de $331.8 millones

El Ministerio de Economía aún no ha presentado respaldo por $332.8 millones que recibió del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (FOPROMID) para entregar un bono a 1.5 millones de familias afectadas por el confinamiento debido a la pandemia.

Ese es uno de los hallazgos del examen especial que realizó la Corte de Cuentas de la República (CCR) al proceso de entrega de ese beneficio, el cual hizo efectivo el Gobierno del presidente Nayib Bukele entre marzo y abril del año pasado.

Para cumplir con el programa, el Ministerio de Hacienda transfirió a Economía $350 millones el 28 de marzo de 2020.

"Habiendo concluido el plazo establecido posterior a la finalización de la emergencia decretada por la Asamblea Legislativa, está pendiente de liquidar el monto de $332,887,264.90", consigna uno de los 22 hallazgos encontrados por los auditores.

El 9 de diciembre de 2020, la ministra de Economía, María Luisa Hayem Brevé, comunicó a la CCR que "no existe plazo" para hacer la liquidación de esos fondos: "No hay normativa que regule el tiempo en que ese proceso debe realizarse y, por lo tanto, no puede sustentarse un hallazgo en el hecho de que no se haya remitido la liquidación". Además, la funcionaria justificó que se trata de recursos de gran "envergadura", debido a un "proceso complejo".

A pesar de que los auditores dejan claro que reconocen que la emergencia sanitaria por la covid-19 "no tiene comparación alguna" y que los recursos ejecutados por el Ministerio de Economía "son millonarios", consideran que no comparten con la ministra Hayem Brevé su posición de que no existe plazo para liquidar los fondos; por lo que aseguran "es obligación de la auditoría señalar los incumplimientos y desviaciones del marco legal".