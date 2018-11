Edificio del mercado Cuscatlán es puesto en alquiler por sus dueños

La empresa Desarrollo Universal, dueña del edificio donde funciona el mercado Cuscatlán, puso en alquiler el inmueble por medio de un anuncio publicitario. Esto, tres días después de haber solicitado a la Alcaldía de San Salvador el pago de cinco meses de renta que no fueron cancelados por el exalcalde Nayib Bukele, hoy candidato a la presidencia por el partido GANA, así como otros siete de la actual administración.

Según el alcalde capitalino, Ernesto Muyshondt, la publicación significó una sorpresa puesto que desde la municipalidad, afirmó, se ha buscado la renegociación del contrato de arrendamiento firmado en noviembre de 2015 que estipula el pago mensual de $85,000 más IVA ($96,050).

"Nosotros hemos hecho insistentes llamados y (enviado) varias misivas a los propietarios del inmueble, con el fin de buscar una renegociación en términos que sean justos para la municipalidad y que sean de mercado. Lamentablemente, no ha habido eco a nuestras insistencias", declaró Muyshondt.

El alcalde aseguró que debido a la falta de respuesta de los propietarios la municipalidad buscará declarar lesivo el contrato para cerrarlo.

"Si no hay voluntad de los señores no nos queda otra alternativa que irnos por la lesividad del contrato, que es lo que nosotros no queríamos, aunque tenemos todo hecho para hacerlo porque teníamos previsto verlo en la próxima sesión del concejo municipal", manifestó Muyshondt.

En el anuncio publicado se establece que el inmueble es un "complejo de edificios remodelados", algo que se llevó a cabo con $700 mil erogados por la Alcaldía de San Salvador previo a su inauguración en diciembre de 2016.

Una de las cláusulas del contrato firmado por Bukele establece que este se puede dar por terminado en caso de falta de pago en tres meses que implicaría además una indemnización de 12 meses. Esta disposición está en la cláusula séptima del contrato.

Según un examen especial realizado por la Corte de Cuentas de la República, el contrato de arrendamiento fue firmado sin antes hacer un valúo de parte del Ministerio de Hacienda.