Educación debe pagar $111 millones este año a proveedores

No ha terminado de pagarle a sus proveedores del año pasado y el Ministerio de Educación (MINED) ya tiene encima los pagos que para este año sumarán más de $111 millones, aseguró ayer el viceministro de la referida cartera de Estado, Francisco Castaneda.“Hemos llegado al 100 % de la cancelación, tanto de zapatos como de uniformes escolares de 2016”, inició ayer el funcionario su respuesta, cuando fue cuestionado sobre las deudas que siguen vigentes con los proveedores del referido ministerio. La siguiente frase, sin embargo, contradijo la primera y admititó que aún no han cancelado todas sus deudas: “Hay una parte de confección del segundo uniforme del año anterior que todavía estamos en proceso de pago, pero es porque esos proveedores incumplieron con la calidad requerida, pero es mínimo el porcentaje de los casos que no se les han cancelado”, anotó.Castaneda también justificó el impago enumerando otros varios factores ajenos o no relacionados de forma directa con el MINED.Por ejemplo, dijo, hay otros casos en los que ha influido el cambio de directores de algunas escuelas, lo que, según él, ha ocasionado atrasos por los cambios de firmas, o también faltas de firmas por ausencias de tesoreros.Además, aseguró que el ministerio tarda solo 24 horas en transferir el dinero que les desembolsa el Ministerio de Hacienda a las 14 direcciones departamentales de Educación y que estas, a su vez, solo deberían tardar 24 horas en hacerle llegar el dinero a las distintas escuelas.“Los centros escolares también deberían tener 24 horas para pagarles a sus proveedores, pero también sucede que hay muchos que ya tienen las transferencias hechas, pero que no pagan, ya sea porque el director está ocupado o porque no está el tesorero y se necesita su firma. El retraso no solo tiene que ver con nosotros (como ministerio), sino con los procesos de cada centro escolar”, se excusó.Mientras algunas deudas de 2016 siguen pendientes de pago, los proveedores ya comenzaron a entregar sus facturas correspondientes a este año en las pagadurías de las direcciones departamentales que las canalizan al ministerio y de allí son emitidos los recibos de pago para los centros escolares.Para este año, los pagos a los proveedores suman cerca de $111 millones: “En alimentación escolar nosotros invertimos alrededor de $29 millones, y $7 millones de esos van para el vaso de leche. En zapatos, uniformes y paquetes son alrededor de $82 millones”, detalló el viceministro de Educación.Según explicó Castaneda, Educación maneja varios rubros: zapatos, primer uniforme, segundo uniforme, gratuidad de educación media, funcionamiento. Una misma escuela puede tener entre cinco y 15 rubros por los que se les hace transferencia.Los proveedores se han quejado en distintas ocasiones de los atrasos en los pagos por parte del Gobierno, debido a que este último incluso les impone multas cuando se atrasan en la entrega de los productos o servicios que proveen al Estado. Para ellos, sin embargo, no hay compensación alguna por los pagos que llegan cada vez más tardíos. “Vamos avanzando satisfactoriamente”, insistió Castaneda.