Educación entrega becas a estudiantes con mejores notas PAES

El ministerio de Educación reconoció ayer a 68 estudiantes salvadoreños que obtuvieron notas sobresalientes en la Prueba de Aprendizaje y Aptitudes para Egresados de Educación Media (PAES) 2019 y les otorgó becas para que puedan continuar con sus estudios superiores.

Lo estudiantes pertenecen tanto a instituciones públicas como privadas con notas por encima del 8.

"Este es un día especial, en el que reconocemos y felicitamos a 68 jóvenes talentosos y dedicados, de quienes estamos muy orgullosos. Reconocemos también el esfuerzo de sus familiares, los felicito por los resultados de sus hijos y también reconocemos el valioso desempeño de los docentes y centros educativos", expresó la Ministra de Educación, Carla Hananía.

El el acto, también fue reconocido José Eduardo Ochoa, un joven proveniente de Usulután, quien consiguió el mejor promedio del Complejo Educativo de Tecapán, en Usulután.

Su historia, publicada en LA PRENSA GRÁFICA, también tomó relevancia porque quedó huérfano hace seis años y su tío materno, Juan Carlos Alexander Ventura, de 32 años, se hizo cargo de él. Desde su nacimiento, José Eduardo no puede hablar y escucha levemente, pero su talento lo llevó a obtener un promedio de 8.23. La ministra reconoció particularmente su logro.

En el acto, también estuvo presente el Viceministro de Educación, Ricardo Cardona, quién aseguró que este era un día de fiesta nacional.

Además, fueron reconocidos los estudiantes con la calificación más alta por departamento, sin distinción de sector. Recibieron una beca del Fondo Especial de los Recursos Provenientes de la Privatización de ANTEL (FANTEL). De estas, se otorgó una, valorada en $100,000 para estudios en el extranjero, a quien alcanzó la máxima calificación (nota 10). El único 10 de este año fue para Carlos Alberto Herrera Martínez, estudiante del Instituto Técnico Ricaldone.

"Para mí es una gran alegría, pues siempre he estado en constante esfuerzo para lograr esto y me siento muy orgulloso. Cuando me dieron el resultado, me quedé impresionado y me dio una gran alegría, al igual que a mis papás", dijo Herrera.

También se entregaron otras 24 becas FANTEL —valoradas en $15,000 cada una— a estudiantes con los promedios más altos en sus respectivos departamentos, en los que se dieron varios empates.