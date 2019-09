Educación entrega instrumentos musicales a escuela que celebró Día de Independencia tocando botes vacíos

El Ministerio de Educación (MINED), realizó este día la entrega de instrumentos musicales y material didáctico a los alumnos y docentes del Centro Escolar Caserío Los Ranchos, ubicado en el cantón El Aguacate, en Sensutepeque, Cabañas.

Este centro educativo adquirió relevancia cuando se difundió un vídeo el pasado 15 de septiembre en el marco del Día de la Independencia, en donde se les ve celebrar el acto alusivo golpeando botes de lata vacíos, simulando tambores y redoblantes de una banda de paz y usando trozos de madera como batutas, el instrumento que las cachiporristas emplean.

Además, entregamos recursos didácticos para parvularia.



Estamos comprometidos con dignificar a la comunidad educativa olvidada por las anteriores gestiones.

El centro escolar está situado a 13 kilómetros de la ciudad Sensuntepeque y su población estudiantil es de 37 alumnos, y solo tiene tres salones de clases, la dirección y un espacio limitado de recreación, que por estos días está lleno de agua. El vídeo y la noticia llegó hasta el gabinete de gobierno, quienes expresaron que apoyarían a la escuela no solo con la música, sino con la reparación de la misma y la mejora de los accesos.

Entre lo dado se encuentran redoblantes, trompetas y güiros, esto en el plano musical. Además, les fue entregado juguetes y material didáctico para utilizar en las clases.

Cuánta emoción ver a los niños tan felices con sus nuevos instrumentos.

La ministra del ramo de educación, Carla Hananía de Varela publicó en su cuenta de Twitter que "Estamos comprometidos con dignificar a la comunidad educativa".

La iniciativa de celebrar el 15 de septiembre con los pocos recursos con que cuenta la institución fue dada por la maestra Yasmin Cobar, de 29 años, quien tiene 4 meses de interinato en el centro escolar.

Como nos encomendó el Presidente @nayibbukele le llevamos obras al Caserío Los Ranchos, Cantón El Aguacate, en Sensuntepeque.



Con la Ministra @suecallejas y un equipo del @ObrasPublicasSV, @EducacionSV, @culturasv y @TejidoSocialSv trajimos #Oportunidad a los niños del lugar.

"Se me ocurrió alegrarle la vida a los niños, con ese fervor cívico. No importa no tener lujos para hacer feliz a los niños", manifiesta.

Comenzó por recoger los botes de leche, que su hermana, quien tiene bebé, iba desechando y los llevó a la escuela para los ensayos que iniciaron desde la segunda quincena de agosto.

"Los niños dijeron que nunca habían desfilado. Entonces organizamos todo", comenta.

Afirma que decoraron los botes de leche con papel foaming, lo sujetaron con alambre y con cordones de tela y los niños se ciñeron sus improvisados instrumentos a la cintura y salieron a recorrer un aproximado de 500 metros por la calle angosta, inclinada, pedregosa del caserío, desde la ermita hasta la escuela. Con papel improvisaron banderines y decoración alusiva a la independencia y realizaron el acto cívico.

Estos eran los viejos instrumentos musicales que utilizaban los estudiantes.

"Yo solo les dije a las niñas que se pusieran el vestido más bonito. Los niños, que llevaran su uniforme y a desfilar", recuerda la profesora, Cobar.

En el camino, la maestra Cristina Villanueva, directora interina de la escuela, filmó algunos vídeos con un teléfono celular. Lo compartió con la maestra Cobar, quien a su vez los compartió con su hermana. Fue la hermana de Cobar, quien lo subió a su cuenta de Facebook y desde ahí fue compartido hasta hacerse viral.