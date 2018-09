Educación media debería ser universal

La cobertura de educación media del sistema educativo nacional fue apenas el 36.8 % el año pasado. Más aún, en esta misma etapa educativa, la deserción fue del 18.3 %.

Las cifras fueron consideradas en el último informe del Programa de las Naciones Unidas (PNUD) sobre Índice de Desarrollo Humano (IDH) como uno de los factores que está limitando el crecimiento de este índice en la juventud.

Por esa razón, el incremento en la inversión para educación debería ser una prioridad para los próximos gobiernos, advirtieron los cinco panelistas que participaron en el foro organizado por LA PRENSA GRÁFICA para analizar este informe. A su juicio, hay una coincidencia en los discursos de los funcionarios sobre la intención de hacerlo, pero además de la falta de recursos también ha habido falta de voluntad política para que sea un hecho.

"El tema de la educación se escucha por todas partes. Los candidatos presidenciales lo tienen en su agenda y del sector privado también. Escucho con mucha insistencia en la necesidad de invertir en educación de calidad. Es en este tema donde escucho menos el argumento que hay que ahorrar y de la austeridad. Aquí veo un consenso amplio que antes no había y esto es positivo", manifestó el representante residente del PNUD en El Salvador, Christian Salazar.

Sin embargo, la realidad que expone el informe del PNUD es que hay un 30 % de los jóvenes que abandona el sistema educativo y no precisamente porque tenga mejores opciones, sino porque no le encuentra sentido o pertinencia a la educación: la oferta no solo es de calidad, sino que tampoco corresponde con las demandas del sector laboral ni con sus propias expectativas.

Para que los jóvenes vuelvan a revalorizar la educación, el sistema educativo debería ofrecer planes educativos, según el potencial económico de cada territorio, rural o urbano, en primer lugar; y en segundo, universalizar la educación media, porque son justamente los bachilleres los que entran en esa fase crítica de la vida que está íntimamente relacionada con su futuro en el mercado laboral.