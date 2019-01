Educación quiere declarar libres de analfabetismo a 50 municipios

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT) tiene previsto declarar 50 municipios libres de analfabetismo en el primer trimestre de 2019, que se sumarán a los 133 territorios que ya fueron declarados libres de esta condición.

"Vamos a esperar las elecciones para generar las condiciones, porque esto pasa también por acuerdos municipales en los municipios que se declaran, y la actividad electoral está bastante fuerte en los territorios", dijo Francisco Castaneda, viceministro de Educación.

Entre los municipios a declararse están: Zaragoza, San José Villanueva, Huizúcar, Jayaque, Ilopango, Soyapango, Tonacatepeque, Puerto El Triunfo, Ozatlán, Nueva Granada, Santa María, Armenia, Juayúa, Santa Isabel Ishuatán y Apastepeque.

Hasta el año pasado se llegó a 360,000 personas alfabetizadas. "Solo el año pasado promediamos arriba de las 50,000 personas que han estado en los círculos de alfabetización y que se certifican en las dos promociones que sacamos", dijo Castaneda.

El índice de analfabetismo para 2018 sería de 6.5 % y la meta de este año es llegar a 90,000 personas más, con el fin de lograr la disminución al 4 % y declarar al país libre de esta condición en abril.

"Lo que queremos es disminuir el índice de analfabetismo a escala nacional, que eso es posible cuando declaramos ciudades populosas, como Ilopango, Soyapango, Zaragoza, Jiquilisco, Chalchuapa, que son municipios altamente poblados", afirmó.

Dijo que el 60 % de las personas mayores de 15 años analfabetas en la zona rural son mujeres.

La Dirección Nacional de Adultos y Jóvenes comenzó ayer la capacitación a promotores del Programa de Alfabetización, y aplicó la prueba de suficiencia para acreditar estudios desde primer grado a bachillerato por medio de un examen.

Carmen Pascasio de Lima, de 71 años, se sometió al examen para acreditar el sexto grado de básica. "Necesitaba yo escribir mejor, para no fallar en los errores de ortografía, eso me llamó la atención y me dieron la oportunidad", dijo.