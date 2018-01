Educación tiene un déficit de más de 8,000 docentes

El Ministerio de Educación (MINED) requiere de al menos 55,000 docentes contratados a tiempo completo para dar atención adecuada desde primera infancia hasta bachillerato, lo que significa que tiene un déficit de más de 8,000 educadores, principalmente especialistas en diferentes áreas.

Actualmente, la planta docente ronda los 46,300 maestros y con los que están contratados por horas clase llegan a casi los 47,000. “Mi cálculo anda que necesitamos nosotros para ampliar a nivel nacional desde primera infancia y media en todos los rincones del país, no menos de 55,000 maestros contratados permanentemente por ley de salarios, completa la planta docente”, dijo días atrás Francisco Castaneda, viceministro de Educación.

El déficit está principalmente en áreas específicas como inglés, matemática, música y primera infancia. Solo en idiomas, requiere de 3,000 docentes y especialistas. “Necesitamos más maestros y especialistas de idioma inglés, porque estamos proyectando crear el sistema educativo público bilingüe desde el primer ciclo, estamos trabajando para eso. Cuando ya nosotros tengamos preparados un buen contingente de especialistas en idiomas, dar la orden donde el segundo y un posible tercer idioma en todo el sector público sea obligatorio desde la primera infancia”, dijo.

Añadió que esperan absorber a más educadores que están sin trabajo en la medida que se expanda la cobertura del MINED. También insta a los jóvenes a optar por carreras técnicas, que son las que demanda el sector productivo, y de matemáticas y ciencias.

Agregó que también requieren maestros con licenciatura en primera infancia especialistas en neurociencias y no solo docentes de parvularia. De hecho, 65 municipios del país no tuvieron intervenciones en educación para la niñez entre los cero y tres años de edad este año.

“Los niños y niñas de cuatro años que han salido de los círculos de familia implica que tendríamos que crear 224 secciones más de cuatro años”, dijo Lilian de Benavides, directora nacional de Educación de la Primera Infancia del MINED, en la presentación del informe de avances ante el Consejo Nacional de Educación (CONED) el pasado 13 de diciembre.

Ese día también se inauguró el Doctorado en Matemática en la Universidad de El Salvador (UES), con el que se busca formar profesionales al más alto nivel matemático con capacidades de iniciar, desarrollar y concluir un trabajo de investigación.

Con el plan nacional de formación docente se ha capacitado al 40 % de la planta de educadores.



