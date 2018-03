Edwin Zamora califica de ridículas declaraciones de Nayib Bukele

Lee también

Edwin Zamora, concejal de ARENA en la alcaldía de San Salvador, criticó la actuación del alcalde Nayib Bukele en una conferencia de prensa en la que aseguró que los concejales tricolor, y específicamente Zamora, no decían "ni una palabra" en las reuniones del concejo.Esta mañana en una entrevista televisiva Zamora dijo que "las aseveraciones del alcalde (Nayib Bukele) son ridículas". El concejal aseguró que tras darse a conocer la forma en la que se había adjudicado el millonario contrato para el sistema se videovigilancia, el edil ocupó media hora de reunión del concejo para "insultar a concejales de ARENA"."No me voy a rebajar a responderle a una persona caprichosa... Eso no lo voy a tomar personal. Nosotros le debemos a la ciudadanía una gestión responsable", dijo Zamora.Por otra parte, Zamora dijo que los ingresos que genera el mercado Cuscatlán no son suficientes para el costo mensual que le genera a la comuna. Agregó que en lo que va de la gestión de Bukele se ha incrementado la deuda de $38 millones, que dejó Norman Quijano, a $273 millones.Zamora advierte que "más temprano que tarde" la alcaldía entrará en problemas financieros porque no tendrá los recursos necesarios para hacerle frente al nivel de deuda que se está adquiriendo.El tricolor dice podría pasar lo de Nuevo Cuscatlán que tras la salida de Bukele el nuevo concejo tuvo que incrementar las tasas municipales para solventar pagos de la deuda del efemelenista.