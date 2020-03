Edwin, el canillita más amigable

El desvío que de San Rafael Cedros (Cuscatlán), conduce a la ciudad de Ilobasco (Cabañas), en el kilómetro 40 de la carretera Panamericana es el lugar de trabajo de Edwin José Vega, de 31 años, quien desde hace 14 años se dedica a la venta de los periódicos LA PRENSA GRÁFICA y más recientemente de MI CHERO. Desde su nacimiento Edwin padece de discapacidad intelectual y motriz y tiene dificultad para hablar. Es el mayor de tres hermanos , y quien con su trabajo colabora para solventar los gastos económicos de su hogar. Hace tres años a Edwin lo atropelló un vehículo, motivo por el cual su movilidad se complicó aún más, sin embargo eso no fue motivo para que él dejara de trabajar.

"Todos los días me levanto tempranito. A las 3 de la madrugada ya estoy aquí, esperando el periódico, después comienzo a repartirlo y ofrecerlo a todos los automovilistas que transitan por esta zona" comenta emocionado.

David Ortiz, es la persona a cargo de Edwin dentro de la empresa y manifiesta que cuando lo contrató no sabía leer ni contar, por lo que se le tuvo que enseñar, sin embargo ahora es un elemento importante en la venta de periódicos en la zona. "Fue bien difícil porque él quería trabajar, pero presentaba el impedimento que no podía contar, ni leer, ya que no ha cursado ningún nivel académico, pero con el tiempo le dimos la oportunidad y al ver su esfuerzo, ahora le hemos tomado mucho cariño" expresó Ortiz. Edwin, antes trabajó como gestor de parqueo en un comedor.