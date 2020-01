Ejecución de plan de seguridad retrasada por falta de fondos

"Tenemos ya meses y la fase II no está funcionando como debería de funcionar... La fase III no la hemos empezado a implementar cuando debimos haberla empezado a implementar hace meses", fueron las expresiones del presidente de la república, Nayib Bukele, que confirmaron el retraso en la ejecución del Plan Control Territorial (PCT), esto debido a que la Asamblea Legislativa no ha aprobado los fondos para financiarlo.

La Asamblea tenía prevista para ayer la aprobación del préstamo por $109 millones que el Gobierno requirió para financiar la fase III del PCT que tiene como objetivo modernizar el equipo con el que cuentan las instituciones que se dedican a tareas de seguridad pública: la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada de El Salvador (FAES).

La aprobación no se dio porque la fracción de Arena solicitó retirar el dictamen asegurando tener dudas respecto a la ejecución de los programas contemplados en la fase III.

"Toda la mejoría que se le tenía que dar, que se le tiene que dar a la gente que está arriesgando su vida para que nosotros estemos seguros, la Asamblea decidió mandarlo de nuevo a discutir a la comisión", recriminó el presidente durante una conferencia de prensa que dio ayer.

Bukele criticó a los diputados por enfrascarse en la discusión de temas que consideró no son tan importantes como lo es el de seguridad.

El mandatario se refirió específicamente a la decisión que tomaron de interpelar a funcionarios de su gabinete y consideró que esto es seguir con el "circo".

"Nosotros vamos a trabajar con o sin ayuda de la Asamblea, pero es difícil trabajar cuando tenemos una Asamblea que ni siquiera está ayudando a empujar la carreta para donde tiene que ir, sino que la está jalando para el otro lado", declaró el presidente.