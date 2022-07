Ejecución de presupuesto de Obra Municipal se ha estancado

La eficiencia en la ejecución presupuestaria de la Dirección de Obras Municipales (DOM) continúa siendo un enorme signo de interrogación. Tras seis meses del año 2022, luego de la última actualización del portal de Transparencia Fiscal, las cifras de uso de presupuesto de la dirección es bastante bajo.

A la DOM se le aprobó para 2022 un presupuesto de $328,617,105 millones. Luego del primer semestre del año, en transparencia fiscal, la dirección reporta tener únicamente comprometido el uso de $24,213,083.90. Dicha cifra representa el 7.37 % de lo asignado para 2022.

Pero no solo eso: en lo relacionado a lo devengado —lo ya utilizado, sin ningún trámite pendiente—, la casilla aparece a cero en cada uno de los seis primeros meses del año. Esto es equivalente a decir que la DOM no ha gastado ni un dólar en los primeros seis meses del año.

Sin embargo, dicha consideración, pese a surgir por los datos que la misma dirección ofrece en su portal de transparencia fiscal, es descartada de tajo por dos economistas consultados.

"Se puede interpretar como que la DOM no ha realizado ningún pago, ya que el devengo es una etapa previa. No es posible que la DOM no esté ejecutando su presupuesto. Los empleados no pasarán seis meses sin recibir su salario y se ha visto la ejecución de obras en este tiempo. Es difícil saber con exactitud a qué se debe esto; puede ser un error o que se esté ocultando información por alguna razón desconocida", apuntó uno de ellos, quien opinó bajo condición de anonimato.

De la misma opinión —un error del sistema— es el economista Rafael Lemus. "Los registros de la DOM debe ser un error. Probable se trate de un cuadro administrativo, pero no del sistema".

Luego, Lemus también recordó que así como está el registro de la dirección, también está disponible el del ministerio de Hacienda, en el que se puede conocer las transferencias que este ha realizado para la realización de proyectos municipales.

"El registro reconocido en las cuentas fiscales es el que dispone Hacienda. Además, el ministerio tiene un sistema informático interconectado con todas las instituciones públicas", agregó Lemus, en referencia al Sistema de Administración Financiera Integrado (SAFI).

En ese sentido, el otro economista explicó: "Hay que recordar que son instituciones diferentes. Hacienda lo que realiza es una transferencia de fondos, el cómo se utilizan depende de la DOM. Lo que para Hacienda es un gasto, para la DOM es un ingreso. Ese dato lo que nos muestra es que Hacienda hasta junio transfirió más de $100 millones. Es decir, que la DOM sí ha tenido ingreso de fondos".

En efecto, al revisar la ejecución presupuestaria de Hacienda, esta reporta haber hecho transferencias a la DOM por $100,621,641 millones. Este monto es dinero ya devengado. Y en seis meses del año, Hacienda contabilizaba $103,431,984 millones comprometidos para la dirección de obras municipales.

¿Dónde está el dinero?

La pregunta, entonces, es dónde está el dinero que el proyecto estrella del gobierno de Nayib Bukele para las obras municipales ha recibido en lo que va de 2022.

En el desglose del presupuesto de la dirección, y en el seguimiento mes a mes del mismo, poco puede ser rastreado, debido a que la DOM no tiene registro de devengado. Lo poco disponible deja entrever, eso sí, la baja eficiencia en la ejecución de fondos, lo cual coincide con las protestas de municipalidades de todo el país —incluso de alcaldías dirigidas por partidos aliados al oficialismo— por la falta de respuesta a las peticiones de proyectos.

La DOM tiene en su presupuesto cuatro unidades. La más grande es la destinada a la gestión de proyectos municipales. De los $328.6 millones de presupuesto global de la institución, $262.5 millones son para obras.

Pese a ello, en seis meses del año, la DOM asegura solo tener comprometido el uso de $17.5 millones. La mayor parte de esta cantidad corresponde a la inversión en activos fijos ($16.9 millones), que puede tratarse de mobiliario, equipo tecnológico, vehículos, bienes inmuebles, o maquinaria, entre otras cosas.

En este rubro, sin embargo, la DOM asegura que solo realiza inversión en cuatro cosas: bienes muebles, bienes inmuebles, estudios de pre inversión e infraestructura. En esta última, tiene comprometido $16.3 millones en seis meses.

De nuevo, sin embargo, la inversión en infraestructura refleja los problemas que la dirección atraviesa para ejecutar su presupuesto. En la planificación anual, la DOM presupuestó gastar $19.9 millones por mes a lo largo de 2022. Pese a ello, en los dos primeros meses del año, el presupuesto se modificó y se dejó dicha área a cero y no se comprometió ni un dólar en adquisición de infraestructura.

En los meses siguientes, de marzo a junio, hubo inversión pero no a los niveles programadas. En marzo: $272,494.93. En abril: $773,703.61. En mayo: $4,772,041.15. En junio: $9,417,732.81.

Y como ninguno de esos meses alcanzó los $19.9 millones programados, a cada mes se le ha recortado lo restante y se ha ido acumulando en los meses por venir para mantener la cifra total del año.

Así, por ejemplo, para julio, la DOM modificó su presupuesto para decir que tiene programado invertir $121.1 millones en infraestructura. Eso, pese a que en ningún mes del 2022 ha alcanzado siquiera los $19.9 millones originales.

Ejecuciones a cero

Los otros dos programas que tiene a su cargo la Dirección de Obras Municipales también brillan por su falta de ejecución presupuestaria.

Para el caso, la DOM tiene en su presupuesto la ejecución del apoyo al programa hacia la erradicación de la pobreza en El Salvador. A este se destinado $4,219,665 para todo el año. Sin embargo, hasta junio el programa —que se ejecuta con dinero del Fondo General de la Nación— no reportaba ningún movimiento.

Luego, el otro programa es el de apoyo al desarrollo económico local, para el desarrollo económico local resiliente, financiado con fondos externos, producto de un préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).

Este programa tiene asignados $31,631,800 millones para todo el año. Pero en seis meses de 2022, según el portal de Transparencia Fiscal, solo se había comprometido el uso de $173,062.54, todo en adquisición de bienes y servicios.

Eso sí, de esos $173,062.54 comprometidos, $172,900 lo han sido para la realización de consultorías, estudios a investigaciones. Los restantes $162.54 se usó para servicios generales y arrendamiento.