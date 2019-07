Ejecutivo justifica supresión de plazas ante Asamblea

Conan Castro, secretario jurídico de la Presidencia, y Rolando Castro, ministro de Gobernación, se presentaron ayer a la comisión de hacienda para expresar su postura respecto a la reforma a la Ley de Salarios 2019 que conllevaría la supresión de 736 plazas.

El secretario jurídico de la Presidencia argumentó que hicieron un estudio detallado de Casa Presidencial, el cual evidenció que en los últimos años había aumentado exponencialmente la cantidad de empleados.

Además, Castro aclaró que la supresión de plazas no es una facultad del Órgano Ejecutivo, por lo que hasta el momento solamente se han suprimido las secretarías, como entidades. Esto implica, según explicó el funcionario, que los empleados de estas instituciones continúan recibiendo su salario y sigue vigente su relación laboral con la Presidencia.

No obstante, solicitaron a la Asamblea determinar cuál será el proceso que se debe seguir, pues según explicó Conan Castro, al no existir las secretarías, no hay un lugar de trabajo para todos los empleados que han sido cesados.

Por su parte el ministro de Trabajo, Rolando Castro, aclaró que los empleados en situación de vulnerabilidad –personas con enfermedades crónicas, con discapacidad y mujeres en estado de embarazo– serán reubicados. Esto correspondería a 70 empleados de los más de 700.

En relación con lo expuesto por los funcionarios, diputados de GANA y del PCN manifestaron respaldo para esta reforma.

"El Gobierno lo está haciendo de forma transparente. Los gobiernos anteriores los despedían y nunca venían a dar explicaciones. Pero le hacemos un llamado tanto al Gobierno central como a los trabajadores al mutuo respeto", expresó el diputado Guadalupe Vásquez, de GANA.

"Los negocios públicos no están por encima de los derechos laborales. La Sala de lo Constitucional establece que previo a ordenar la supresión de plazas se deben cumplir unos requisitos", agregó por su parte el diputado Rodolfo Parker.

A su vez, el diputado Víctor Suazo, del FMLN, al igual que Parker, solicitó a los funcionarios que se elabore un documento en el que se justifique la razón por la cual el Estado va a prescindir de estos empleados, pues según dijo, no se ha seguido el proceso estipulado por la Sala de lo Constitucional.

"Si aprobamos el decreto podrían interponer recurso de inconstitucionalidad", dijo Suazo.

Al final, la comisión acordó que cada fracción discutirá la petición de reforma y que se continuará el estudio en próxima sesiones.