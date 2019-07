Ejecutivo no puede suspender uso de brazaletes en reos: expertos judiciales

El presidente de la república, Nayib Bukele, y los funcionarios del Gabinete de Justicia y Seguridad no tienen la potestad de suspender el proyecto de colocación de brazaletes como medida alternativa a la prisión porque la ley faculta la decisión únicamente a los jueces. Esa es la conclusión de especialistas en materia judicial sobre la supuesta cancelación de los dispositivos electrónicos decretada por el Ejecutivo.

El mandatario salvadoreño dijo la semana anterior que durante su gestión no utilizarían los dispositivos para controlar a personas con condenas menores o con procesos judiciales vigentes. "Nosotros no los vamos a usar (brazaletes) porque lastimosamente no podemos arriesgar la vida de los salvadoreños por que vaya a un inventario. (...) Suspendemos el programa de entrega de colocación de brazaletes", fueron las declaraciones de Bukele.

Sin embargo, un juez de Paz, una jueza de Vigilancia Penitenciaria, una abogada penalista y un exmagistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) consultados por LA PRENSA GRÁFICA coinciden en que el Ejecutivo no puede impedir la colocación de más brazaletes electrónicos.

Los cuatro especialistas explicaron que el artículo 10 de la Ley Reguladora del Uso de Medios de Vigilancia Electrónica en Materia Penal, aprobada el 8 de enero de 2015, únicamente reconoce como "autoridad competente" a los jueces para ordenar la colocación de brazaletes en personas condenadas o con procesos judiciales en marcha. "Dar una orden de si se va a aplicar o no se va a aplicar (la colocación de brazaletes), no creo que esté dentro de las facultades del Ejecutivo", aseguró Rodolfo González, exmagistrado de la Sala de lo Constitucional de la CSJ.

Investigación. El presidente Nayib Bukele aseguró que investigarán al gobierno anterior por la compra de los brazaletes para reos.

El presidente Bukele explicó que investigarían la adquisición de los 2,800 dispositivos valorados en $4,722,292 por parte de los anteriores miembros del Gabinete de Seguridad, comandado por el exministro Mauricio Ramírez Landaverde. La colocación de brazaletes siempre ha sido cuestionada por su lento avance: hasta mayo pasado solo habían sido instalados 600 dispositivos.

Para la abogada Marcela Galeas, una auditoría al proyecto no implica que los jueces deban dejar de colocarlos: "El que esté auditando el Ejecutivo este proyecto administrativamente, no habría por qué pararlo judicialmente, puesto que el Ejecutivo en este ramo no tiene la competencia para ordenarle a los jueces. El Órgano Judicial es independiente del Ejecutivo. No habría razón para que los jueces suspendieran la imposición de los brazaletes".

Una semana después de la supuesta suspensión de la colocación de dispositivos electrónicos, dos jueces confirmaron a LA PRENSA GRÁFICA que ellos no ven motivos para evitar ordenar más colocaciones de brazaletes. Ambos consideran que las declaraciones de Bukele no son vinculantes para frenar el proyecto.

"Yo creo que fue una declaración a la ligera. El hecho que el presidente de la república diga que ya no se van a aplicar, habría que preguntarle a él por qué dice eso", dijo una jueza de Vigilancia Penitenciaria.

Acatar poder judicial

Aunque Bukele no puede ordenar a los jueces la suspensión del proyecto, la Dirección General de Centros Penales (DGCP) es la encargada de cumplir con la resolución judicial respecto a la colocación de un dispositivo a una persona y podría negarse a cumplirlo. Pero un juez de Paz de San Salvador, quien pidió reserva del nombre, dijo que espera que las autoridades actúen de "buena fe".

"Nosotros no ponemos el brazalete, no es esa nuestra tarea. Nosotros hacemos la petición, él (Bukele) podría dar la orden a alguien de que ya no hay (brazaletes), existe esa posibilidad. (...) La decisión de ponerlo es de uno, pero la ejecución es otra. Depende de ellos y en ese punto uno espera que actúen de buena fe", dijo el juez de Paz.

El exmagistrado González recordó que la Constitución de la República, en el inciso 9 del artículo 168, obliga al presidente a colaborar con el Poder Judicial. "Los jueces seguramente, tengo yo la impresión, que lo siguen ordenando; y el Ejecutivo, para negarse a cumplir una orden judicial como esa, tiene que explicar los motivos", dijo.