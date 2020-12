Ejecutivo pagará casi $200 millones más en salarios que en 2019

C iento noventa y ocho millones, ochocientos treinta y nueve mil, quinientos sesenta y un dólares. $198,839,561. Esos nueve dígitos representan el aumento en la cantidad total que el Estado salvadoreño pagará en salarios a los empleados públicos en 2021, con relación al 2019 —el último año en el que el FMLN estuvo en el poder—, si el presupuesto es aprobado tal y como fue enviado por el Órgano Ejecutivo a la Asamblea Legislativa el pasado 30 de septiembre.

Pero más allá de la cifra, el detalle es que en año y medio de gestión del actual Gobierno —y pese a la cantidad de despidos que este realizó cuando asumió funciones— ya supera en empleados y en salarios al Gobierno que le precedió.

El último presupuesto aprobado a la gestión de Salvador Sánchez Cerén (FMLN), en 2019, reportó que para pagar los salarios de 180,087 empleados públicos, la cifra a usar era de $1,915.8 millones.

Luego, tanto en el presupuesto de este 2020 como en el presentado por el Ejecutivo a la Asamblea para 2021 las cifras tanto de plazas como de salarios han aumentado. En 2020, la cantidad de empleados subió a 181,709. Para el pago de sus salarios se destinaron $2,034.1 millones. Aumentos de más de 1,000 nuevos empleados y $100 mil para salarios, en comparación a 2019. Y para 2021, la cifra se disparó a otro nivel.

Según el proyecto presentado a la Asamblea —y cuyos detalles están abiertos a cualquiera que quiera revisarlos en el sitio web de Transparencia Fiscal—, la cantidad de empleados públicos para el año entrante subirá a 188,523 trabajadores. Esto obligará a que el monto destinado al pago de salarios suba hasta $2,114.7 millones. Casi $200 millones más que lo que el Estado pagaba en salarios cuando Nayib Bukele asumió el poder.

El aumento en la carga salarial para el Estado es visto con preocupación por diputados y por analistas, que consideran que el Ejecutivo está poniendo demasiada presión salarial sobre el presupuesto y eso le deja menos líquidez para programas o temas de atención a la ciudadanía.

“Si usted mira la partida de remuneraciones, el pago de deuda, obligaciones generales del Estado que no puede eludir por razones de ley; lo que queda para programas, proyectos, iniciativas de atención a la ciudadanía se viene reduciendo”, explicó Yanci Urbina (FMLN).

LA PRENSA GRÁFICA consultó el pasado jueves al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, por las nuevas plazas del presupuesto 2021. El ministro citó únicamente las relacionadas al ministerio de Salud, que según dijo suman alrededor de 6,000 plazas a contratar.

Detalles

Para poner más detalle en las cifras en cuestión, también hay que explicar que las instituciones del Estado se dividen en tres categorías.

Las primeras son instituciones centralizadas (28 instituciones: todos los ministerios, Asamblea, CSJ, TSE, TEG, FGR, IAIP, Corte de Cuentas, PDDH, PGR, y Tribunal de Servicio Civil). En estas, habrá 1,688 empleados más en 2021 que en 2019, lo que significa un aumento de $88.6 millones para pago de salarios.

Luego, hay 72 instituciones descentralizadas. De estas, 36 son conocidas como instituciones adscritas a salud, y corresponden a la red de hospitales del país, más el ISSS, la Dirección Nacional de Medicamentos, y cuatro más. Y las restantes 36 son instituciones no adscritas a salud e incluyen entes como ISDEMU, INDES, RNPN, CONAB, UES, entre otros.

Entre todas estas instituciones, la cantidad de plazas sube en 6,914. Aquí hay que señalar, eso sí, que 2,205 plazas corresponden al Hospital El Salvador. Luego, el monto de salarios a pagar de estas instituciones para 2021 equivale a $109.5 millones más que lo que se pagó en 2019.

Finalmente, la tercera categoría de instituciones son las empresas públicas, que corresponde a la Lotería Nacional de Beneficencia, CEL, ANDA y CEPA. Aquí, entre las cuatro, el aumento en la carga salarial es de $617,970. El dato interesante aquí es que el aumento en el pago de salarios se produce pese a que entre las cuatro instituciones tendrán 142 plazas menos.

El aumento global de $198.8 millones en pago de salarios fue considerado por el economista Roberto Rubio, de FUNDE, como un riesgo a futuro, debido a la acumulación de deuda que el país está teniendo. “Se suponía que este gobierno iba a ser diferente, que no iba a ser más de lo mismo, y está siendo lo mismo y más. Aumentar más el gasto que los ingresos es una tendencia que ha ido creciendo”.

“Ahora está claro que no quieren ni ver lo del IVA, ni despidos, pero después de las elecciones, cuando ya el costo político no está tan cercano a unas elecciones, es una cosa que puede suceder si el gobierno no tiene otro palo donde ahorcarse más que el FMI para hacer una operación de reestructuración de deuda”, sentenció.