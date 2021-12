Ejecutivo pide titularizaciones por $1,600 millones en FOVIAL y ANDA

El Gobierno de Nayib Bukele presentó a la Asamblea Legislativa dos iniciativas para que se apruebe la obtención de recursos vía titularización en el Fondo de Conservación Vial (FOVIAL) y la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) por $1,600 millones.

En específico, el GOES pide que FOVIAL comprometa sus ingresos a futuro a cambio de obtener $1,000 millones que deberían servir para "cancelación de deudas existentes y desarrollo de los fines del FOVIAL". Estos fines son realización de obras de mantenimiento, inversiones en proyectos de mitigación, construcción, reconstrucción, rehabilitación, mejora y otros en materia de infraestructura vial y prevención de riesgos, entre otros.

Mientras, en el caso de ANDA, esta comprometerá sus ingresos a futuro para conseguir $600 millones. El destino del dinero a conseguir también sería "cancelación de deudas existentes y desarrollo de los fines de ANDA", consistentes en "modernización de servicios e inversiones en infraestructura para extracción, purificación y suministro de agua".

La titularización es un proceso en el cual una institución convierte un bien o un activo (en el caso de FOVIAL y ANDA: dinero que aún no tienen pero conseguirán en el futuro) en un valor que pueda vender en un mercado para obtener fondos de manera inmediata, bajo el compromiso de que, al cabo de la cantidad de años definida, se pagará ese monto recibido más el interés acordado.

Lo anterior significa que la intención del GOES es comprometer los ingresos de FOVIAL y ANDA durante cierta cantidad de años a cambio de obtener recursos a través de ambas autónomas.

A falta de más detalles y explicaciones, ya que el GOES no publicitó las iniciativas en sus redes sociales ni sus medios oficialistas, el diputado Guillermo Gallegos (GANA) indicó que la titularización es una de varias opciones válidas con las que se cuenta para obtener fondos, y que en este caso puede servir para que FOVIAL y ANDA cumplan sus objetivos.

Eso sí, el legislador también aceptó que esta es nueva deuda, y que Hacienda debe tener claro cómo se pagará esta. "Cuando lo presentan, hacen el análisis de cómo lo van a pagar. No creo que sea irresponsabilidad presentarlo. Seguro tienen contemplado cómo van a hacer frente a toda la deuda", comentó Gallegos.

Dudas

Sin embargo, lo elevado del monto que el GOES quiere titularizar y la imposibilidad que ha sufrido al intentar alcanzar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional provocaron dudas y cuestionamientos de economistas y diputados, que consideran evidente la urgencia del gobierno por conseguir dinero.

De hecho, de entrada, Ricardo Castaneda, economista sénior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), mostró dudas sobre si podrán colocarse $1,600 millones en el mercado nacional, "considerando que LETES y CETES han llegado a niveles bastante altos y que el mercado nacional no tiene tanta liquidez", señaló.

Asimismo, Castaneda cuestionó que el intento de titularizar $1,600 millones llegue apenas una semana después que el GOES anunciara el intento de emitir $1,000 millones en Bonos Bitcóin. "Da la sensación que se lo están repensando. Si consideran que tendrían mucho éxito, pudieran haber conseguido estos recursos ahí; sin embargo, están viendo otras alternativas", matizó.

Luego, en el lado de la política, legisladores de oposición cuestionaron que el GOES no pueda tener orden en el manejo de las finanzas. "Habíamos tenido cierto descanso en la aprobación de deuda en las últimas semanas, pero luego que el FMI emitió su resumen de la reunión con el GOES, y de otros eventos, esta administración ha vuelto a solicitar deuda. Lo que sí es evidente es que se está rascando de todos lados posibles para tener recursos", cuestionó Claudia Ortiz (Vamos).

En una manera similar se pronunció Anabel Belloso (FMLN): "Hay ya una realidad que nos coloca como un país de riesgo. Las calificadores han señalado la perspectiva negativa para El Salvador. No es justificable a estas alturas, con el nivel de deuda que se tiene, que lo estén pidiendo. Debemos exigir que muestren un plan de ordenamiento de finanzas públicas".