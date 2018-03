Ejecutivo y Fiscalía cierran filas ante diálogo con pandillas

Lee también

El Gobierno de El Salvador, a través de su ministro de Justicia y Seguridad y el vicepresidente de la República, reiteró ayer en la Asamblea Legislativa que no está considerando dialogar con las pandillas como medida para reducir los índices de criminalidad en el país. Esto luego de que la Mara Salvatrucha MS-13 y la facción sureña del Barrio 18 propusieron la desarticulación de su estructura, dejar de extorsionar y ayudar en la búsqueda de las personas desaparecidas.El Gobierno, de hecho, insiste en que la única forma de enfrentar a la criminalidad es a través de la represión con una prórroga de las medidas extraordinarias y prevención con el Plan El Salvador Seguro.El fiscal general, Douglas Meléndez, respaldó la postura del Gobierno y dijo que el diálogo no debería ser una de las opciones a considerar, ya que la tregua entre pandillas de 2012 y los acercamientos que tuvo el gobierno del expresidente Mauricio Funes con los grupos criminales fue una mala experiencia.“Ya lo hemos respondido: el Gobierno no está considerando sentarse a dialogar con las pandillas. Hemos pedido (a los diputados de la comisión legislativa de seguridad y narcoactividad) una prórroga de las medidas extraordinarias. Los diputados han mostrado que están dispuestos a aprobar la prórroga si hay modificaciones a lo que se hizo el año pasado”, dijo ayer por la mañana el ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde.El fiscal agregó que las autoridades no pueden dar credibilidad a las propuestas de las pandillas.“El tema del diálogo es algo delicado. No se puede creer en ellos (los pandilleros). Es porque ya hay una experiencia, la que conocimos como tregua, y fue una mala experiencia”, dijo el fiscal.A pesar de la negativa del Gobierno y del respaldo del fiscal, el embajador británico en El Salvador, Bernhard Garside, ha exhortado públicamente, a través de su cuenta personal de Twitter, al Gobierno para que dialogue con las pandillas. Según el diplomático, el diálogo es la única alternativa para resolver la criminalidad.“El diálogo es la única manera como El Salvador podría avanzar, si se hace de forma transparente. ¡Sé valiente, El Salvador! ¿Qué tienes que perder?”, escribió en su cuenta, luego de que el periódico digital El Faro difundió la propuesta de diálogo que hizo la MS-13.El vicepresidente, Óscar Ortiz, confirmó ayer que después de la reunión que tuvieron los representantes de los tres poderes del Estado, los diputados “vieron con satisfacción” los resultados de las medidas extraordinarias. El vicemandatario también dijo que los diputados están dispuestos a otorgar una prórroga de un año más para las medidas extraordinarias, con la única condición de modificar algunas medidas.Ortiz no explicó cuáles serían las modificaciones, aunque dijo que los diputados y representantes del Gobierno tendrán nuevas reuniones para definir cómo modificar las medidas implementadas en los seis centros penales que están en emergencia.