"El Chino", el popular canillita de Usulután

Douglas Roberto Parrillas, de 40 años, reconocido por los usulutecos como "El Chino", es un vendedor de periódicos que desde hace ocho años se instala en la parada de buses conocida como Padillas, lo que le ha servido para convertirse en un todo un personaje de la ciudad por su peculiar forma de tratar a sus clientes.

Todos los usulutecos saben que pueden encontrar los periódicos del día en su puesto de venta. Cada mañana desde las 6:15 de la mañana está en el lugar.

No sabe leer ni escribir, pero eso no le impide hacer cuentas ni comercializar los periódicos, los cuales identifica por sus portadas y coloca ordenadamente para no confundirse.

El Chino afirma que desea seguir trabajando por mucho tiempo como canillita ya que le agrada, le permite ganarse la vida honradamente y ayudar económicamente a la tía con la que vive.

"Dios me pone todo a mí, la gente me busca aquí, yo vendo La Prensa, Mi Chero y El Gráfico", dijo el vendedor, quien también tiene algunas dificultades del habla. Con una resonante voz y una apariencia seria, Parrillas siempre busca las palabras adecuadas para atender a sus clientes, entre quienes se encuentran muchos trabajadores del transporte colectivo y profesionales del municipio que todos los días le compran su matutino preferido.

Sus palabras preferidas para referirse a sus clientes son "papá y angelito", las cuales son del agrado de las personas.

"Yo soy muy amable con mis clientes, por eso la gente me busca y me compra los periódicos a mi", manifiesta Parrillas.

Es tan conocido en la zona que por momentos deja su puesto de venta solo para trasladarse hasta negocios cercanos a dejarles el periódico a sus clientes, los cuales regresa a cobrar unas horas después. "Yo ando aquí y allá dejando los periódicos. La gente me cuida la venta", dice.

Añade que la pandemia del covid-19 ha afectado la venta, y calcula que antes vendía casi 200 ejemplares de Mi Chero, y actualmente vende menos.

Parrillas asegura que es ayudado por el distribuidor de los periódicos a organizarlos en su carretilla para no confundirse cuando los clientes piden el de su preferencia. "Un año me tardé para conocerlos bien, ahora se ponen ahí y rápido los ubico" señala. Actualmente, debido a la reducción en las ventas de periódicos por la pandemia, el canillita ha decidido también dedicarse a la fabricación y venta de mesas madera, que un tío le enseñó a hacer.

Parrillas confía en que también logrará vender las mesas que fabrica.

Dijo que el día de su muerte quiere ser recordado por la amabilidad con la que trata a la gente y pidió que en el lugar donde se encuentra su puesto de venta y donde planea permanecer por muchos años, sea adornado con velas en su memoria.