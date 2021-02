"El nulo diálogo con el GOES afecta a la población"

Mayteé Iraheta llegó por primera vez a la Asamblea Legislativa tras las elecciones de 2015, en las que ganó un curul para representar a su departamento, Sonsonate, como parte de la fracción del partido ARENA.

Le ha apostado principalmente a temas como el impulso del agro y del turismo. Se ha identificado mucho con el posicionamiento de su departamento como destino, y en la promoción de la marca "Sonsonate, todo está cerca".

Abogada de profesión, tiene también experiencia como comunicadora y asegura que está decidida a que esta sea su última legislatura. De ganar nuevamente, continuará respaldando al agro, a los temas ambientales y al turismo, asegura.

Soy madre, hija, hermana, valoro mucho la familia. Soy una mujer profesional que gusta mucho de capacitarse constantemente porque los salvadoreños merecen tener perfiles capacitados, apasionada de la vida. Me encanta sonreír, muy firme en mis convicciones, valores y principios, no son movibles. Soy una mezcla entre el amor a la familia, a lo que me dedico, y servirle a mi país.

Tenía 15 años, me escogieron para ser reina de las fiestas de Sonsonate y en una entrevista me preguntaron qué quería ser cuando fuese grande, y mi respuesta muy firme fue que quería ser abogada y dedicarme a la política. Exactamente 11 años después cumplí la meta de dedicarme a la política, y soy abogada. A los 15 años ya estaba definida porque nací en una familia que me inculcó el servicio al prójimo siempre, estuve en clubes de servicio toda mi vida. Realmente he dedicado mi vida al servicio, es lo que me define, y ese amor al servicio lo comparto con mi familia y lo comparto desde el rubro profesional y el amor a mi país.

Mi mayor satisfacción ha sido poder trascender en el servicio, dejándole legado a mi país con aprobaciones de iniciativas que yo presenté. Logré hacer leyes y que se aprobaran, a través del diálogo y la discusión sana y positiva. Es un legado a mi país saber que esa ley o esa reforma que conseguí seguirán allí, sirviéndole a mi país porque con ese afán lo hice, es mi mayor satisfacción.

Hasta el día de hoy sigo sufriendo de la exclusión, de la discriminación y del bloqueo de otros candidatos o alcaldes y alcaldesas de mi partido, en mi departamento, Sonsonate. He tenido que lidiar con esto durante estos casi seis años, y de alguna forma ya estoy acostumbrada. Los momentos más duros fueron en mi primera elección, cuando esa forma de bajarme del escenario, no invitarme a las actividades, el omitirme de un discurso, el humillarme frente a otros, con el afán de aventajar a otros candidatos, eso sí me afectó en un inicio.

Luego entendí la dinámica, comprendí que la cancha era desigual y aprendí a jugarla bien. Me siguen haciendo lo mismo, con la misma dinámica, pero yo entendí que ellos no son mi partido, mi partido son los principios, los valores y la estructura, la gente que es arenera porque cree en el país, en las libertades, en el respeto a la democracia. Ese es mi partido, no cinco o seis alcaldes, estoy contenta de haber logrado superar esa etapa.

Otra etapa difícil fue después de tener a mi bebé, cuando sufrí una leve depresión post parto, en ese tiempo solo eran tres meses de maternidad, pujé mucho por los cuatro meses de los que ahora se goza. Pasé por una etapa muy difícil emocionalmente porque sabía que tenía que cumplirle a mi país pero también estaba apegada a mi hijo y no quería soltarlo.

Yo escucho las acusaciones de corrupción y entiendo que no son conmigo. Soy una luchadora contra la corrupción de ayer, de hoy y de mañana. Repudio la del pasado, la actual y la que pueda suceder mañana, y no importan los colores partidarios. En ese juego, mientras personas con mejores perfiles y valores, la corrupción irá disminuyendo. Estoy consciente de los errores que se han cometido, pero para eso existe el debido proceso.

Creo en la continuidad, llevo dos legislaturas. En la primera el reto es grande, más cuando no existe una inducción en el proceso, no hay una formación para el diputado que entra. Uno aprende la dinámica cuando llega a la Asamblea, y eso lleva un tiempo. También toma tiempo ganar un espacio dentro del debate. Cuando yo entré me convertí en la mujer diputada más joven de El Salvador, en una bancada tan diversa.

Lleva tiempo ganarse, a través de la capacidad, ganarse el respeto en la opinión dentro del debate. Luego empieza uno a servir al país de una manera mucho más empoderada. Pero para tener resultados exitosos se necesita continuidad, y yo estoy decidida a que esta sea mi última legislatura. Siempre pensé que tres legislaturas eran bastante oportunas para poder concretar lo que en la primera no se logró, y al crecer políticamente poder pujar por temas más imponentes como en mi caso, mis temas a favor del sector agropecuario y el medio ambiente, comenzar a empujarlos con mayor fortaleza.

Mi principal propuesta es continuar luchando a favor del medio ambiente, pero específicamente la aprobación de iniciativas contra la contaminación con basura, y estoy decidida a convertir a Sonsonate en el departamento con menos contaminación por basura, y al país dejarle un legado de normativa que prohíba y regule el tema.

Estoy comprometida a favorecer al sector agropecuario para generar empleos de calidad y seguir desde la Comisión de Economía apoyando al rubro del turismo como generador de empleo. Con nuestra marca, que ya está posicionada, "Sonsonate, todo está cerca", y queremos que se convierta en el departamento número uno en su apuesta por el turismo, y es algo que lograremos juntos, porque es un trabajo conjunto con las comunidades.

Respeto la opinión de quienes ven con apatía a los partidos políticos, pero todo lo que se hace en la Asamblea Legislativa tiene una repercusión en la población. Todo lo que se aprueba, lo que no se aprueba, el casi nulo diálogo con el gobierno central, está repercutiendo en la población y afecta aún más a los que son vulnerables.

Si a usted, salvadoreño, no le interesa la política porque piensa que no tiene vinculación, que no lo necesita para vivir, debe pensarlo dos veces.