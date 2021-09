El 11 % de salvadoreños, en desacuerdo con vacunarse contra covid-19

Uno de cada 10 salvadoreños se muestra renuente a aplicarse la vacuna contra el covid-19 y la principal razón es la falta de información suficiente sobre los efectos de estos fármacos, indica un reciente estudio de Grupo de Diarios América (GDA) y Tendencias Digitales.

Del 22 de abril al 20 de junio de 2021, GDA y Tendencias Digitales realizaron una encuesta sobre los efectos de la pandemia en los hábitos de los consumidores digitales. El estudio se hizo con una muestra de 7,543 internautas mayores de 15 años, distribuida de forma equitativa entre ambos sexos y entre las generaciones de baby boomers, generación X y milenials. El estudio tiene un nivel de confianza del 95 % y un error muestral del 3 %.

Además de indagar sobre los hábitos de los consumidores, el estudio también consultó sobre la vacunación contra el SARS-CoV-2, el coronavirus causante del covid-19. En El Salvador, el 52 % dijo estar de acuerdo con la vacunación y aseguró estar inmunizado. Otro 37 % también dijo estar de acuerdo, pero aún no se había vacunado al momento de la encuesta.

En cambio, el 11 % no está de acuerdo con vacunarse y esta es la quinta cifra más alta de América Latina, superada solo por Ecuador, Guatemala, Venezuela y Argentina.

Razón. La falta de información suficiente sobre los efectos que producen las vacunas contra el covid-19 es la principal razón por la que aseguran no se vacunarán.

La información insuficiente sobre los efectos de las vacunas es la razón que citó el 41 % de los salvadoreños que no está de acuerdo con vacunarse. Otro 27 % dijo desconfiar de las vacunas que está ofreciendo el Gobierno salvadoreño y el 22 % sostuvo que no confía en las vacunas contra el covid-19. El 11 % aseguró que desconfía de todas las vacunas.

Estos son los primeros datos que surgen sobre la renuencia a la vacunación en El Salvador, que hasta el 10 de septiembre reportó casi 3.1 millones de personas con esquema completo, es decir, las dos dosis que requieren las vacunas que se están administrando en el país.

El gremio médico ha venido insistiendo en la necesidad de que el ministerio de Salud (MINSAL) realice estudios - y difunda los resultados - sobre la percepción de los salvadoreños respecto a las vacunas, con el fin de crear una campaña efectiva que los anime a inmunizarse.

Los especialistas consideran que la renuencia a vacunarse puede ser un factor que explique por qué los casos de covid-19 continúan al alza y la mayor parte de fallecidos sigue concentrándose en la población vulnerable, a pesar de que la vacunación comenzó hace siete meses. Además, han comenzado a notar una ralentización en el ritmo de vacunación y temen que, de continuar esa tendencia, llegue a estancarse la aplicación de la segunda dosis.

Consultado sobre los resultados, el epidemiólogo Alfonso Rosales afirmó que estos datos confirman la falta de una estrategia de comunicación y que además esté segmentada por grupos de edad. "Por ejemplo, los jóvenes muchas veces no se vacunan porque creen que no son vulnerables. Entonces, su mensaje tiene que ser de acuerdo a lo que el joven le dice sobre por qué no se está vacunando", dijo.

“Esto es por la falta de estrategia de comunicación de riesgo y es algo que se ha estado diciendo muchas veces, que El Salvador no tiene en realidad una estrategia de comunicación”



Alfonso Rosales, Epidemiólogo.

Rosales explicó que hay tres razones por las cuales las personas no acuden a vacunarse. Una es no tener acceso a los fármacos, "pero este no es el caso de El Salvador". El país abrió su plan de vacunación el 17 de febrero pasado y hasta la fecha ha recibido más de 11 millones de vacunas.

Luego están los grupos antivacunas, que por razones ideológicas o religiosas están en contra de cualquier vacuna, no solo la del coronavirus.

Una tercera razón es la desinformación o miedo y "esto es por la falta de estrategia de comunicación de riesgo y es algo que se ha estado diciendo muchas veces, que El Salvador no tiene en realidad una estrategia de comunicación", dijo Rosales.

"El rol comunicador lo ha tomado la empresa privada, los medios como la radio, la televisión, los periódicos. Ahí es donde la gente se está informando, pero no hay, en realidad, una estrategia", insistió el infectólogo.

Rosales recordó que ha circulado mucha desinformación en torno a las vacunas, como la rapidez con la que se han desarrollado o que se trata de una plataforma de información genética. "Todo eso es falso", recalcó.

La encuesta también exploró la percepción de los salvadoreños sobre la actuación del Gobierno frente a la crisis que ha ocasionado la pandemia y la vacunación. El 25 % consideró que la gestión del Gobierno frente a la crisis ha sido muy buena, seguido del 17 % que la calificó como buena y otro 18 % la consideró de regular hacia buena. El 17 % dijo que ha sido de regular hacia mala, 10 % afirmó que ha sido mala y 14 %, muy mala.

En el caso de la vacunación, el 42 % dijo que la distribución y aplicación de las vacunas se ha manejado muy eficientemente, 37 % respondió que ha sido algo eficiente, 18 % estimó que ha sido poco eficiente y el 3 %, nada eficiente.