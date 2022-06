El 2 % dispuesto a vacunarse contra covid, pero sin hacerlo

El 2 % de la población salvadorena dice estar dispuesta a vacunarse contra el covid-19, pero aún no lo ha hecho, reveló el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME) en sus últimas proyecciones.

La entidad adscrita a la Universidad de Washington, Estados Unidos, publicó a mediados de junio sus estimaciones mensuales sobre el desarrollo de la pandemia de SARS-CoV-2 en más de 200 territorios del mundo, incluido El Salvador.

Entre los datos analizados por el IHME está el avance de la vacunación y en este punto señaló que el 84 % de la población de 12 años en adelante dijo que aceptaría una vacuna contra el covid-19. No obstante, hasta el 30 de mayo pasado, "el 2 % de la población en El Salvador dijo que aceptaría una vacuna para el covid-19, pero todavía no se había vacunado".

En comparación con el informe de mayo, la cantidad de personas que dice estar dispuesta a vacunarse, pero aún no ha comenzado el proceso, se redujo en un punto porcentual, pues el mes pasado representaron el 3 % de la población.

Sin embargo, el reporte del IHME no detalla por qué las personas, aunque estén dispuestas, no se han vacunado todavía contra el SARS-CoV-2.

Lo que dicen las encuestas

En El Salvador, el Gobierno no ha publicado estudios sobre la aceptación de las vacunas contra el coronavirus. La información disponible al respecto proviene de esfuerzos de la sociedad civil.

En diciembre, una encuesta de LPG Datos, la unidad de investigación social de LA PRENSA GRÁFICA, señaló que el 87.6 % de los entrevistados mayores de 18 años dijo haber recibido al menos una de las dosis, mientras el 83 % aseguró tener las dos dosis e incluso la tercera vacuna. Otro 12.4 % indicó que no se había vacunado y las razones más comunas fue por embarazo, miedo, por falta de tiempo o porque se lo impide alguna condición específica de salud.

En febrero pasado, la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo (FUNDAUNGO) presentó también una encuesta sobre las vacunación y en ella encontró que el 45.9 % de los salvadoreños no inmunizados tiene una percepción negativa sobre los fármacos: el 11.4 % consideró que la vacuna no es necesaria, el 10.1 % dijo tener dudas sobre la seguridad de la vacuna y el 2.9 % reconoció que le preocupa que la vacuna no sea efectiva.

Según esa encuesta de FUNDAUNGO, el 89.5 % de los entrevistados dijo estar vacunado y el 10.5 % no. Los no vacunados también citaron otras razones, como embarazo o lactancia (26.1 %), problemas para programar la cita, de horarios o acceso (15.4 %), entre otras.

Proceso estancado

Las proyecciones del IHME también evidencian que el proceso de vacunación en el país se ha estancado y el centro científico no prevé cambios en los próximos meses. Para el 1 de octubre, el instituto estima que 4.6 millones de personas tendrán al menos una dosis, mientras que la cobertura de las dos dosis alcanzaría al 69 % de la población en esa misma fecha.

Al revisar las estadísticas gubernamentales, el escenario que plantea el IHME para octubre es muy similar al que reporta hoy en día el Ministerio de Salud (MINSAL). Hasta el 21 de junio se colocaron 4,301,674 de segundas dosis, equivalentes al 68 % de la población estimada en 2021, que son 6,325,827 habitantes. Es decir, las proyecciones del IHME indican que la cobertura de la vacunación completa solo sumaría un punto porcentual en los próximos cuatro meses, lo que equivale a un crecimiento del 1.47 %.

El MINSAL le apuesta a cubrir al 90 % de la población a partir de los 6 años. Se estima que hay 5,700,208 de personas que cumplen el requisito de edad, pero tomando en cuenta que al 21 de junio se colocaron 4,610,987 primeras dosis, en el país habría más de un millón que no han iniciado su proceso de inmunización.