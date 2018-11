El 2018 ha sido buen año para los investigados por enriquecimiento ilícito

En lo que va del 2018, el pleno de la Corte Suprema de Justicia ha analizado las declaraciones de patrimonio de 12 funcionarios bajo sospecha de haberse enriquecido de forma ilícita, y en 11 casos la conclusión fue que no; en uno, la opinión fue sí.

Este ha sido un buen año para los funcionarios investigados si se compara con los anteriores. En 2017, por ejemplo, fueron llevados ante el pleno de la Corte cinco casos; en dos de ellos hubo indicios de enriquecimiento ilícito, mientras que tres no lo hubo. Todo lo contrario ocurrió en el 2016, cuando fueron llevados ante el pleno ocho casos, y en todos ellos fueron encontrados indicios de enriquecimiento ilícito.

Es difícil establecer, solo a partir de las cifras, si los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se han vuelto más benévolos o si la Sección de Probidad inicia procesos de investigación con indicios muy débiles, que luego son desvirtuados. Las cifras sí muestran, sin embargo, que la generación 2009-2018 ha sido la más propensa a votar a favor enviar a juicio a los funcionarios.

Entre el 2016 y en año en curso, la Corte en pleno ha votado, por lo menos, en 25 casos de sospechas de enriquecimiento ilícito, en los cuales se han traslapado tres generaciones de magistrados: la 2009-2018, la 2012-2021 y la 2015-2024. El saldo es que 11 casos fueron enviados a juicio por indicios de enriquecimiento ilícito, mientras que 14, no (11 de estos en 2018).

Las tres generaciones de magistrados estuvieron habilitadas para votar en todos estos casos, lo cual indica que se pudieron emitir 375 votos, o sea, un potencial de 125 votos por generación de magistrados. La generación 2009-2018 es la que más votó por enviar casos a juicio (38%); el 38% de sus votos fue por no, mientras que el 24% fueron ausencias. La generación 2012-2021 emitió un 31% de los votos por el sí, un 60% por no, mientras que el 9% fueron ausencias. La generación más reciente, la 2015-2024, emitió 34% de votos por sí, el 54% de votos por no, y 13% fueron ausencias.

Ahora bien, al ver los votos de forma individual, los magistrados que votaron más por el sí son Sidney Blanco y Paula Patricia Velásquez con 11 votos; les siguen Rodolfo Ernesto González y José Óscar Armando Pineda con 10 votos. Los magistrados que más han votado por no enviar casos a juicio por enriquecimiento son Elsy Dueñas (17) y Ovidio Bonilla y Sergio Luis Rivera (16); luego están María Luz Regalado, José Roberto Argueta, Óscar Alberto López Jerez y Leonardo Ramírez Murcia con 15 votos.



Puede ver los datos aquí