"El 2021 cierra perdiendo los pocos espacios democráticos que se habían ganado"

Celia Medrano, defensora de derechos humanos e investigadora social, con experiencia en espacios gubernamentales y no gubernamentales e incluso organismos internacionales, analizó en el marco del inicio de un nuevo año los retrocesos en materia de derechos humanos que ocurrieron en El Salvador durante 2021.

La historia reciente del país ha estado marcada por una lucha dirigida al reconocimiento de derechos humanos y de acuerdo con Medrano, el estallido de la guerra civil en el país ocurrió a raíz de una serie de violaciones a derechos en todas sus expresiones: al cierre de espacios de participación política y de manifestación pacífica en esquemas democráticos que, junto a las desapariciones de quien criticaba al poder de turno en los 70, construyó las bases para el levantamiento.

Tras 12 años de conflicto, el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos empleadas de la UCA aceleró un proceso de negociación del cierre del conflicto armado en 1992, con la firma de los Acuerdos de Paz. Esto marcó el inicio de la transición a la democracia, reconociendo las violaciones de derechos efectuadas antes y durante el conflicto y construyendo mecanismos de amparo. Sin embargo, el proceso ha sido poco fructífero. Ahora afirma que la criminalidad organizada ha cooptado las estructuras estatales y son las que tienen poder en la toma de decisiones, incluso desde instancias del Estado.

Con el contexto de derechos humanos del país, ¿se pueden observar similitudes entre lo que sucedió previo a la firma de Acuerdos de Paz y lo que está sucediendo ahora?

Pienso que estamos en los niveles regresivos de institucionalidad democrática que el país había alcanzado a estándares límite. Estábamos en una precaria condición de democracia, pero había unas reglas institucionales del juego democrático que todos los actores respetaban. Ahora lo que hemos enfrentado es un rechazo total a esto, pero no en función de mejorarlas y cambiarlas, sino en función de construir una nueva institucionalidad en función de nuevos grupos de poder que, como estamos planteando, pueden estar influenciados, pueden estar cooptados desde poderes fácticos reales que provienen desde la criminalidad organizada.

Entonces, no sólo se trata de seguir un manual clásico, autoritario, vivido a nivel mundial y que pasa por romper la débil institucionalidad democrática que ya existiese en un país, sino de imponer un nuevo esquema de institucionalidad, que no está basado en el respeto a derechos humanos en estándares mínimos, sino que están construyéndose sobre la base de estructuras de poder que han violentado la normativa internacional y derechos humanos, con la finalidad de afianzarse en el poder y les garantice permanente impunidad.

¿En qué ámbitos se ponen en riesgo los derechos humanos?

Los derechos humanos son un concepto de valores universales que las personas tienen desde que nacen, son derechos inherentes a la persona. Entonces, no hay un nivel que justifique el negar, el violentar derechos humanos. Y hay derechos humanos que, además de inalienables, son derechos humanos inviolables. El derecho a la vida, el derecho a la libertad, el de la libertad de expresión, de opinión, son derechos que no pueden ser restringidos bajo ninguna circunstancia; el derecho a la integridad física: ninguna circunstancia justificaría, desde la perspectiva universal de los derechos humanos, la tortura. Ninguna circunstancia justificaría, bajo estándares mínimos de institucionalidad democrática y de respeto a derechos humanos, que a una persona se le violente en la vida. Hay otros derechos que bajo ciertas circunstancias pueden ser restringidos. El de la libertad de movilidad, por ejemplo, pero debidamente justificados. También, en nombre de otras causas, se pretende justificar una violación a derechos humanos: por ejemplo, cuando se pretende convencer a la ciudadanía de que hay un enemigo común que debe de combatirse y cuando se plantea estamos combatiendo la corrupción, haciendo acciones que son gravemente violatoria a los derechos humanos. Y en la medida que se profundizan estas violaciones a derechos humanos lo que menos importa, poco a poco, va siendo si realmente hay un debido proceso judicial contra los hechos de los cuales se les acusa a esas personas. Poco a poco, es más evidente que hay una intencionalidad política de atacar y golpear a opositores, a través del escarmiento político, instrumentalizar la institucionalidad violentando estándares del debido proceso legal.

¿Ejemplos?

Lo que está sucediendo con el exalcalde Ernesto Muyshondt o con la exministra de Salud Violeta Menjívar son hechos que no tienen justificación desde la perspectiva de derechos humanos, como el que se ha enviado a una cárcel común, a Mariona, al exministro de Justicia Landaverde. Tenemos que entender que nunca será justificable en nombre de una "finalidad mayor", de un "objetivo mayor", torturar, violentar, humillar a través de una intencionalidad de escarmiento político a un opositor político. Si nosotros aplaudimos esa acción, si no la denunciamos, si la aceptamos, tarde o temprano nos volverá a nosotros.

¿Cómo cierra este 2021 en términos de derechos humanos?

El 2021 cierra con un marcado retroceso en estándares mínimos de institucionalidad democrática nunca antes visto desde el estallido del conflicto armado en 1980. Nunca antes habíamos visto el abuso, la arbitrariedad, la concentración de poder, tan solo por tener poder como no lo habíamos vivido antes de que estallara la conflictividad armada. Cerramos el 2021 con una narrativa de odio en la que se nos quiere convencer de que tenemos que acatar, obedecer una verdad oficial y aplaudir acciones que están en contra de nuestra humanidad y en contra de nuestra frágil democracia. Cierra perdiendo los pocos espacios democráticos que se habían ganado desde la firma de los Acuerdos de Paz. Dependerá de lo que seamos capaces de hacer de manera individual y colectiva en el 2022 lo que pueda garantizarnos poder detener ese acelerado camino a la regresión antidemocrática y autoritaria que hemos vivido este año. Y solo podremos plantearnos que, si continuamos sin hacer nada o haciendo muy poco, ese camino será irreversible.

Con todo esto, el Gobierno aún tiene gran aceptación…

Tenemos que entender que defender derechos humanos es defendernos a nosotros mismos. Se nos convence de que al otro le pasarán las cosas, que el otro es el que sufre la violación de derechos humanos y que si nosotros somos cuidadosos, si somos cuidadosas, si respetamos las reglas que imponga el nuevo poder, el poder de turno, no seremos tocados, no nos alcanzará a nosotros. Otro elemento que nos cuesta comprender es la relación de los derechos humanos como principios con la democracia y el ejercicio democrático. Creemos que podemos sacrificar derechos humanos a cambio de mayor seguridad. Creemos que podemos sacrificar derechos humanos a cambio de mayor estabilidad política, social o económica. También deberíamos de leer historia para saber que es una fórmula fallida desde su origen, desde el momento en que negamos nuestra humanidad, nos negamos a nosotros mismos y nos negamos el derecho de poder exigir derechos.

En 2021, a través de métodos cuestionables, los tres poderes del Estado se alinearon al oficialismo, pero analizando específicamente a la Corte Suprema de Justicia, ¿considera que todas las Salas están cooptadas o hay alguna independencia en algunas instancias?

Es muy difícil. Los tres Órganos del Estado están cooptados actualmente desde los grupos de poder que controlan Casa Presidencial, algunos por miedo, otros por conveniencia y otros porque realmente son parte de esta nueva fuerza política que emerge y no se quiere ver las consecuencias de permitir que una estructura de criminalidad organizada pueda gobernar. Pienso que esa combinación de miedo, de conveniencia o de complicidad es la que no permite actualmente que haya actores que puedan hacer ejercicio en el órgano judicial de independencia judicial. No es que no haya habido intentos: creo que jueces han demostrado que están dispuestos a sufrir las consecuencias de sostenerse de manera íntegra en el principio básico del Órgano Judicial, que es su independencia y la independencia judicial. El juez Guzmán del Mozote, por ejemplo; el juez Sidney Blanco, que incluso desde su tribunal trató de explicarle a los magistrados de la Sala de lo Constitucional que el decreto que obliga a jueces a jubilarse después de cierta edad es un decreto inconstitucional que violenta la normativa internacional que El Salvador está comprometido a respetar y cumplir. Hay esfuerzos en el Órgano Judicial de jueces que aún están dispuestos a mantenerse bajo principios de independencia judicial básicos en el ejercicio de su carrera. Y están dispuestos y ya algunos ya lo sufrieron, de vivir las consecuencias que eso representa en un régimen. También hay fiscales dispuestos a tratar de generar procesos institucionales independientes, pero eso es opacado de las mismas fuerzas a partir de su liderazgo principal. Si no se corrige el error de origen de imponer funcionarios, rompiendo normas básicas constitucionales y normas básicas de institucionalidad democrática, sigue la ruta de que todos los órganos del Estado deberán responder a un solo poder, dejamos de ser república.

¿Quién es?

Celia Medrano, Defensora de derechos

Trayectoria: especializada en derechos humanos, desarrollandose en diferentes campos, actualmente realiza investigación.

Con esa debilidad institucional, ¿cuál es el camino que una persona debería seguir para hacer, validar o denunciar violaciones de derechos humanos?

Institucionalmente no hay mecanismos. Los mecanismos están cooptados. Tenemos ejemplos muy claros. La abogada Berta María Deleón, por ejemplo, hizo uso de una legislación que protege a la mujer contra todas formas de violencia. Cuando se vio violentada por un actor político favorable a la gestión gubernamental actual, una vez que se tiene una aritmética favorable en Casa Presidencial, los sectores de poder que controlan Casa Presidencial cambian el titular de la Fiscalía General de la República y se inutiliza esa institucionalidad en contra de una mujer que había logrado hacer valer la legislación y la institucionalidad en función de sus derechos como mujer a no ser violentada. Entonces, los actores ahora enfrentan la difícil situación de que no hay credibilidad en las instituciones. Creo que otro ejemplo muy reciente es la de la madre de los hermanos Toledo, a partir del uso de sus derechos en función de localizar a sus hijos enfrentó todo un aparato diseñado para atacar a quien sea que cuestione la verdad o la versión oficial de un determinado hecho. Ella ha sido una mujer muy valiente porque ha logrado enfrentar todo un sistema que quiso usarla como ejemplo del escarmiento que puede sufrir cualquiera que se oponga, independientemente la acompaña la verdad o no en contra de un Estado en donde la verdad no importa, donde lo que importa es si esa verdad favorece o no la versión oficial.

¿Qué hacer en esas circunstancias?

Creo que es nuestro deber utilizar las instancias para demostrar lo que estamos diciendo, utilizarlas para que quede en evidencia si es cierto o no que las instancias están hechas para proteger a los grupos de poder actualmente y no para proteger a la ciudadanía cuando es violentada en un derecho, no quedarnos ahí. Yo creo que es la acción social, son las personas que en la medida que sean capaces de indignarse frente a lo que nos está pasando y seamos capaces de darnos cuenta de que estamos afectados de manera directa por esta situación, podamos tomar acciones para cambiarla, en función de la capacidad que tengamos como individuos y como colectivos de organizarnos para ello.

¿Qué papel juega la prensa?

Cuando un régimen autoritario se está consolidando, los primeros golpeados son defensores de derechos humanos y el periodismo independiente, ¿por qué? Porque son los únicos que pueden representar contrapeso en determinado momento. Creo que los periodistas independientes tienen que tomar sus propias medidas de seguridad. De hecho, sé que muchos periodistas lo están haciendo porque el constante mensaje de odio del que son víctimas, que no deberíamos de tolerarlo en contra de nadie, pero el constante bombardeo que en esta ocasión proviene desde el mismo Estado en contra de los periodistas, con el objetivo de que la población vea al periodista como un nuevo enemigo, terminará ocasionando agresión física a periodistas.

¿Ya se ha consolidado el régimen totalitario en el país?

Pienso que no. Pienso que depende de nosotros mismos si se perpetúa. Creo que ha avanzado de manera muy acelerada y parte de esa aceleración, del retroceso de institucionalidad democrática, a muchos les ha sorprendido por su velocidad, pero depende de nosotros mismos, cuánto dura, si durará décadas o simplemente está un par de años de diferencia que logremos cambiar esta situación o al menos marcar nuevamente su regreso o su retroceso.

¿Está el Estado, a través de la Asamblea Legislativa, aprobando leyes que puedan violentar este tipo de derechos? Esto a partir de situaciones puntuales: con la Ley General de Recursos Hídricos hemos visto defensores del agua y del medio ambiente siendo arrestados; con la Ley de Agentes Extranjeros, pondría en riesgo a las personas que defienden derechos y organizaciones; o la ley de Expropiaciones...

Definitivamente sí. En el caso de la legislación de recursos hídricos hay una mentira que se nos quiere imponer, en el sentido que porque uno de sus artículos habla del derecho humano al agua, considerar que la ley es armónica a la protección de derechos humanos y al recurso agua principalmente. Pero es una mentira que debe de corregirse, porque en otros articulados queda claro que favorece de manera privilegiada a sectores que utilizan el agua como recurso y no como derecho humano, y se favorece de manera privilegiada a empresas y actores privados sobre la base de sacrificar a actores que son la población en general con respecto al derecho humano del agua. Sí, la Ley de recursos hídricos reconoce al agua como un derecho humano, pero su articulado la desconoce como un recurso humano, puesto que no establece mecanismos que garanticen que el agua es para todos y no protege para que el agua no sea tratada como una mercancía.

Que se estén aprobando y realizando este tipo de marcos legales, ¿en qué punto deja a las personas?

La sabiduría de una persona, la entereza de una persona, se mide en función de cómo actúa cuando tiene poder. Siempre hay contrapoderes que deben de ser respetados. En este caso, las decisiones que está tomando la mayoría oficial con sus alianzas en la Asamblea Legislativa son meramente aritméticas. Toman decisiones sobre la base de que tienen el poder para tomarlas y no ejercen con sabiduría el poder que en eventos electorales la población que fue a votar les otorgó en una mayoría determinada. Creo que habría que plantearse en qué momento esa aritmética que existe actualmente en la Asamblea Legislativa, hasta qué punto continuará dañando al país. La elección de una criptomoneda como moneda de curso legal desmiente a la misma Asamblea Legislativa en su discurso. Dice que están legislando en función del pueblo porque la mayoría del pueblo los eligió y les respalda; son populares con el pueblo y por lo tanto hacen las cosas porque el pueblo les ha dictado que tomen esas decisiones. No puede desmentir de mejor manera ese discurso populista que con la aprobación de la Ley Bitcóin, que obliga a utilizar esa moneda como moneda de curso legal en el país. No hay una decisión del actual Poder Legislativo-Ejecutivo tan rechazada como la Ley Bitcóin; sin embargo, la Asamblea Legislativa no ha tomado decisiones de corregir el rumbo frente a esa decisión, pese a la impopularidad de la misma.

¿Cómo compite esto con la popularidad el Gobierno entonces?

Hay algo que debe de llamarnos la atención cuando se habla del apoyo popular con el que cuenta el actual gobierno y es que, al menos, encuestas de credibilidad como la del IUDOP nos plantea que las personas pueden continuar apoyando cada vez menos; de manera paulatina y lenta, pero cada vez menos a la figura presidencial, pero eso no se traduce en un apoyo a sus diputados, a los diputados oficialistas y a los aliados de esa bancada oficialista, PDC, PCN y GANA. Entonces, en ese marco, allí vamos entendiendo realmente cómo se juega con lo que se llama voluntad popular y apoyo popular. Las encuestas también nos advierten algo real: más de la mitad de personas no tenemos una simpatía o un apoyo particular a un partido político. Si bien es cierto Nuevas Ideas tiene algún apoyo mayoritario en las encuestas como partido político de personas encuestadas, no son la mayoría en relación al universo de la población.

¿Qué se espera de cara al 2022?

Lo que pase en el 2022 depende de nosotros mismos, en nuestra capacidad individual y en nuestra capacidad colectiva. El 2022 puede ser un año en el que abramos los ojos y puede ser un año en donde pudiera empezar a marcarse un ritmo de regresar a la institucionalidad democrática que hemos perdido o que se avance en la consolidación de un régimen autoritario totalmente. Depende de nosotros. El 2022 puede ser un año clave hacia cualquiera de los dos rumbos.

¿En qué dirección considera que se decantará el país?

Pienso que puede ser un año en donde se incremente la organización social que, pese a que haya acciones de intimidar, amedrentar, atacar a críticos por parte de los grupos de poder que controlan Casa Presidencial, pienso que más que asustar y azuzar el miedo puede fortalecer y consolidar a aquellos que están siendo críticos y pelean por derechos humanos. Y eso puede acarrear que más personas abran los ojos cada vez más. Pienso que el año es clave para eso. No es un año electoral aún, aunque no hemos parado de una campaña electoral prácticamente desde el 2019, el Gobierno no ha cesado de mantenernos en una permanente campaña electoral desde que se consolidó en el Ejecutivo en el 2019. Pero puede ser un año muy clave para, en términos de proyecciones, pueda crecer y afianzarse un movimiento cada vez más diverso y legítimo que sea capaz, a partir de su movilización, de empezar a marcar un ritmo de retorno a la democracia.