El 68.6 % de ciudadanos que salieron sorteados ya se capacitaron

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) sorteó el 1.° de diciembre de 2017 a más de 28,000 personas para integrar las Juntas Receptoras de Votos (JRV) que se pondrán a disposición en todo el país el domingo cuatro de marzo.

De esas, el TSE informó ayer que ya se han capacitado 19,219 personas para que cuenten los votos el día de la elección. Eso representa el 68.6 % de los salvadoreños que fueron electos de forma aleatoria.

Para el magistrado Fernando Arguello Téllez, a pesar de los cientos de personas que se están excusando para no participar en las JRV, dijo que se mostraba sorprendido de la respuesta de quienes si están capacitándose.

“Qué buena noticia. Yo la verdad que no me esperaba que la afluencia de sorteados sea como la que ha habido. Realmente esperaba mucho menos y que me alegra haberme equivocado en ese sentido”, matizó Arguello Téllez.

Militar elegido

Magistrados del TSE revelaron que entre los sorteados se encuentra el viceministro de la Defensa y que eso es muestra que se hizo con base a datos del DUI y en este no se especifica si es militar.