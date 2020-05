El 99% de los incendios son provocados

La seccional del Cuerpo de Bomberos de Morazán, informó que el 99% de los incendios forestales y maleza seca que es reportado en el departamento son provocados por cazadores o personas que intentan extraer madera. "Lamentablemente el 99% de incendios en maleza o forestales son provocados por personas y esto está comprobado que así es, porque cuando realizamos la inspección se puede determinar que alguien prendió fuego", manifestó José Francisco Yánes, jefe de la seccional. Agregó que las personas que provocan los incendios pueden ser detenidas mientras dura el proceso de investigación.

Según Bomberos, después de sofocar un incendio en maleza o forestal, la Fiscalía General de la República (FGR) solicita un informe detallado para verificar si el fuego fue provocado. "Enviamos el informe y Fiscalía se encarga de continuar la investigación. Ahí está que en la mayoría de los casos, las personas no saben, no vieron y no quieren decir nada sobre los incendios, pero en las inspecciones vemos que fue provocado", agregó Yánes. Esta semana se reportó un incendio en el cerro El Violín, ubicado entre el límite de San Simón y Gualococti.