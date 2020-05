"El 9F fue un parteaguas del primer año de presidente Bukele"

Andy Feiler y Aída Betancourt, representantes del partido Nuestro Tiempo, consideraron que la militarización de la Asamblea Legislativa del pasado 9 de febrero marca un antes y después dentro del primer año de gestión del presidente Nayib Bukele, del que aseguran que mostró un "rostro autoritario", el cual "en la actual pandemia es más latente". También mencionaron que al inicio de la gestión se veía a un líder político que generaba un alto nivel de esperanza que pudo usarlo para unir a la población.

¿Cómo evalúan el primer año de gobierno del presidente Nayib Bukele?

Andy Failer: Es como quitarle el velo al presidente Nayib Bukele, que en campaña y en su trayectoria política, llevaba un mensaje que era con el que se quería autopromover como un político diferente a los que él catalogó los mismos de siempre. A mi criterio él no solo es parte de los mismos de siempre; sino que es mucho peor. El detonante para que lo afirme fue el 9F cuando se tomó a punta de fusiles y militares, la Asamblea Legislativa. Ahí vimos el rostro autoritario del presidente y ahora, en la actual pandemia es más latente.

Aida Betancourt: Creo que el 9F marca un antes y un después, no solo en la claridad de las intenciones de cómo quiere gobernar el presidente Bukele; sino esa resistencia a someterse a las reglas del juego democrático. Considero que al principio sí genero esperanza, expectativa por cambios reales de romper con las prácticas corruptas que han hecho que los ciudadanos ya no confíen en la clase política en general. Esa esperanza ocupó portadas a nivel internacional y entre la gente, pero eso fue neutralizado y opacado por lo del 9F.

¿Ustedes ven en el presidente Bukele a un caudillo o un personaje autoritario que está gobernando al país no necesariamente sobre una base democrática?

AF: Sí, es un presidente completamente antidemocrático y se destaca en derredor de eso; del autoritarismo, o el hecho de que él no se equivoca nunca. Si existen voces opositoras, son voces que él cataloga como el 3% y el otro 97% es quien lo apoya, pero es un presidente que insisto (dice) no comete errores y que toda voz disonante está contra su proyecto, el que cataloga como el único proyecto que pone el interés de los salvadoreños primero.

AB: Considero que vemos claras tendencias autoritarias del presidente y me parece que desaprovechó una gran oportunidad. Teníamos mucho tiempo de no ver a un líder político que generara este nivel de esperanza y pudo haberlo utilizado para unir a la población alrededor de un proyecto de país, pero creo que esa oportunidad se desaprovechó y al contrario lo que ha hecho es abonar cada vez más a esta polarización, al discurso de estás conmigo o contra mí. Estamos ante el surgimiento de un demagogo y tenemos la oportunidad de fortalecer las instituciones democráticas y de presionar el sistema de pesos y contra pesos para detenerlo.

LA PRENSA GRÁFICA realizó un encuesta que, contrario a lo que ustedes dicen, reflejó que el presidente goza de la confianza y popularidad de la gente, ¿cuál es su lectura del que ahora también es de sus rivales políticos?

AF: Es completamente válido. Vimos los resultados, sobre todo de la aprobación a su actuar en medio de la pandemia. Su proyecto es un adversario político eminente, que hace un excelente uso del marketing. Que haya gente que lo apruebe no significa que están completamente convencidos aunque están al tanto de lo que sucede. Si bien estamos a punto de valorar el primer año de este gobierno, ¿qué más tiene que ver con el primer año, más allá de la figura de Nayib Bukele, más allá de su figura frente a la pandemia?.

AB: Hay un 16% de personas encuestadas que aprueban algo y esto empieza a demostrar que hay fisuras o desgaste en cuanto a las medidas que se están tomando y el tema de la pandemia es completamente excepcional en el que los ciudadanos tienen mucha más tolerancia a medidas que pueden ser autoritaria. Incluso la Constitución permite que se flexibilicen un poquito ciertas reglas democráticas.

Aida Betancourt

Siendo pragmáticos y viendo el lado positivo ¿dónde estarían los cambios estructurales, si los hay, en este año?

AF: Creo que algo que es indiscutible, a pesar que no sabemos realmente a qué se debe ese cambio, es el reducir la delincuencia e índice de homicidios. Según los números ha sido histórico y habrá que reconocérselo al gobierno, aunque dentro de esta luz hay sombras que nos dejan duda, por ejemplo si los homicidios han reducido, las extorsiones no, han aumentado. Otro cambio es haber roto el bipartidismo entre izquierda y derecha, pero si él pudo romper con eso porque no aprovecharlo para fortalecer la democracia y si no que lo ha empapado de autoritarismo.

AB: Tiene matices. Al inicio la comunicación. Veníamos de un gobierno del presidente Sánchez Cerén donde realmente habían meses que nos preguntábamos qué estaba sucediendo y fue bienvenido que los ministros tenían cuentas de Twitter y contestando, pero eso se perdió cuando vimos que se trataba de un monólogo y de propaganda más que de comunicarse como algo transparente. Otro era la relación con el sector privado, el presidente Bukele fue muy abierto en decir que quería tener una buena relación con los empresarios, pero desde el 9F y lo que implicó en calificación de riesgos por agencias, esto generó temor del sector privado a querer invertir en un país donde claramente las reglas del juego pueden cambiar en cualquier momento.

Siempre se marcará un antes y después de la pandemia en este gobierno. ¿Cómo podemos ver en conjunto los dos momentos y saber a dónde vamos?

AF: Cuando se cumplieron los primeros 100 días de este gobierno él destacó dos cosas: la creación de la CICIES y la reconstrucción del tejido social del país. Ahora, en pandemia, la CICIES la vemos ausente. El comité que iba a fiscalizar los fondos renunció. Él destacó que se estaba llegando a lugares donde nadie llegaba en el país; pero me parece lamentable que Nuevas Ideas ha hecho proselitismo de esa ayuda (paquetes alimenticios). También está la dificultad de dialogar con la Asamblea. Este es el gobierno que no dialoga con nadie porque todos son sus enemigos y solo él cree que debería tomar las decisiones para El Salvador sin apoyo de nadie y sin respetar las reglas democráticas del país.

AB: Quiero retomar eso. Al inicio este gobierno tenía como buena fe, se lo reconocieron, lo acertado de las medidas iniciales, como cerrar el aeropuerto, medidas de precaución que luego en la implementación fueron cometiendo muchísimos errores, creo que en esa actitud han complicado más al final a la población salvadoreña. Ahora, no estamos preparados para lo que viene, tenemos más de dos meses encerrados y no existe claridad de la ruta que vamos a seguir en términos de la reapertura gradual o cómo enfrentaremos la crisis económica con el descenso de las remesas y las altas tasas de desempleo.

Ustedes son de la opinión que tanto el presidente Nayib Bukele como sus funcionarios se mantiene un discurso de generar confusión entre la gente para que, finalmente, se diga que lo que sale desde CAPRES es la última palabra...

AF: Algo importante en que los ministros promueven que la última opinión viene de Casa Presidencial es como un bloque de difusión de esa dinámica discursiva, pero hay otro bloque importante que para nadie es secreto, que son los distintos portales de noticias falsas, que existen de seudos medios de comunicación donde los titulares son sensacionalistas que tienen como propósito siempre velar por levantar la imagen del presidente y darle la última palabra a él.

AB: Concuerdo con esa apreciación. El presidente ha sido muy hábil y ha venido trabajando esa narrativa, el manejo de redes sociales sumamente efectiva para imponer su única versión de los hechos. Al final, hemos visto como este gobierno ha mentido flagrantemente. Los últimos casos vemos que se contradicen declaraciones del presidente con declaraciones del ministro de hacienda o el ministro de obras públicas o el tema sobre el nepotismo, o son mentiras o se defienden cosas indefendibles y en el momento en que alguien se atreve a cuestionar o criticar o salirse de esa línea oficial es completamente atacado, desestimado, eliminado.