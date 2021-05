El Análisis: ¿Por qué?

Cuando se analiza la crisis de tres años de Nicaragua, es bastante claro que uno de los problemas más profundos es que tanto el Poder Ejecutivo, como el Legislativo, la Corte Suprema de Justicia, y hasta el Tribunal Electoral, están bajo el mando directo del presidente Ortega y su esposa. Cuando se da este "alineamiento político" de las instituciones de un Estado, el gobierno se convierte de una dictadura de facto, pues no hay control político, no hay independencia judicial, y la justicia se vuelve tendenciosa y arbitraria. La constitución es lo que el dictador quiera y entonces ya no sirve como la base de un contrato social robusto.

Ese mismo sistema es lo que ha existido en Cuba por décadas, pese a que sus gobernantes insisten en llamarse a sí mismos democracia; y más recientemente en Venezuela, donde es claro que se han destruido los procesos de la democracia e impera un dictadura corrupta e inepta para manejar los enormes recursos del país.

Tratar de concentrar el poder en un dictador no es algo nuevo en la región. Lo intentó y logró por un tiempo el hoy preso expresidente Alberto Fujimori en Perú, en aquel famoso "fujimorazo" de 1992; y lo han intentado recientemente Rafael Correa en Ecuador, que fracasó precisamente porque aún había alguna independencia judicial; y Evo Morales en Bolivia, que tuvo que ser depuesto por un levantamiento popular en su contra que desencadenó una gran crisis institucional en el país.

El gobierno del presidente Bukele fue electo democráticamente, como lo fue la actual Asamblea Legislativa, que inició labores el sábado. Gracias al enorme capital político que goza y a la mayoría absoluta en el Congreso, hoy se tiene una oportunidad única de trabajar para reconstruir una nación que, por irresponsabilidad, incapacidad y corrupción de gobiernos anteriores, enfrenta una gran deuda pública, un gran déficit fiscal, una potencial crisis en el sistema de pensiones y, por muchos años ya, tiene problemas para crecer económicamente y para mejorar el progreso social de sus ciudadanos, al punto que la emigración de jóvenes salvadoreños continúa, señalando con claridad la falta de oportunidades en el país.

El presidente Bukele, con un uso intenso de instrumentos modernos de comunicación, ha amasado credibilidad y confianza de una alta porción de los salvadoreños. Algo similar a lo logrado por los presidentes Trump, al inicio de su gobierno en los Estados Unidos, y Putin, en Rusia, utilizando instrumentos similares. Esto en conjunto con la mayoría absoluta en el Congreso, le da un gran poder.

Superar la situación económica, social y de insostenibilidad requiere de capacidad, innovación, consistencia y constancia en lo que resta de este gobierno y en los que le sigan; y sobre todo de una gran unión de todos los salvadoreños para empezar a superar los enormes retos que los afectan a todos, sin distinción de clase social. El presidente Bukele empezaba el sábado un período en que contaba con una oportunidad inmejorable para enfocar su trabajo en esta dirección y constituirse así en un estadista de renombre.

Entonces, ¿qué necesidad había de producir una enorme crisis institucional y comprometer la imagen internacional de su gobierno, al destituir a los Magistrados de la Corte Constitucional y al Fiscal General de la República?

Al que se quema con leche, hasta la cuajada sopla, reza un refrán regional.

Y con los antecedentes de la región, citados al inicio de esta nota, ¿no es lógico pensar que un ataque tan inmediato, en esta nueva legislatura, a la institucionalidad judicial del país solo puede tener como objetivo el total control de las decisiones de la Corte y de la Fiscalía? ¿Cuáles son las leyes y artículos constitucionales que le interesa cambiar con este grado de control?

Se corre el riesgo de convertirse en otra de estas naciones latinoamericanas cuya pobre institucionalidad impide invertir en ellas; que obligan a sus propios empresarios a diversificar su riesgo, y así alimenta la fuga de capitales y capacidades; se corre el riesgo de alejarse de los organismos internacionales, cuyo apoyo es tan importante para tener una mínima probabilidad de superar las múltiples crisis en que el país está sumido…

¿Por qué?