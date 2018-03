El “Bello Rincón Grande” tendrá libro de tradiciones

Lee también

A iniciativa de la Casa de la Cultura de Guadalupe, en San Vicente, será elaborado un libro para preservar la tradición oral del municipio, informó el director Óscar Armando Liévano, quien agregó que ya cuentan con avances en la recolección de información que será plasmada en la obra.“El objetivo es contar con un libro que recoja toda la tradición oral de nuestro municipio, contamos con muchos personajes en el pueblo que cuentan leyendas que no han sido escritas, historias interesantes, tradiciones, vivencias que merecen ser rescatadas para las nuevas generaciones”, expresó Liévano.Según dijo, hace cuatro años la alcaldía inició un proyecto similar con jóvenes como parte del Programa de Apoyo Temporal al Ingreso (PATI), pero sobre expresiones culturales, el cual no se concluyó pero será un aporte importante para hacer el libro.“Hasta el momento estamos afinando esquemas, contenidos; es un proyecto que queremos ejecutar como Casa de la Cultura y creemos podría durar unos seis meses, por todo el trabajo de campo, entrevistas, la digitación y edición de la información, proyecto que voy a presentar al concejo plural, a espera de que nos apoyen”, explicó el director.Asegura que cuenta con el apoyo de algunos jóvenes y otros profesionales que al conocer su idea se han ofrecido a colaborar, pero considera importante que actores locales –como la comuna– se unan al esfuerzo, ya que el libro será de gran importancia para su pueblo y para el país.“Creo que todos los municipios deberían de tener un libro de la tradición oral, lamentablemente a veces no se le pone interés desde ningún ámbito... y la idiosincrasia, lo coloquial, esa vivencia de nuestros abuelos y antepasados no la estamos conservando y menos recreando”, aseguró Liévano.La idea es que cada escuela del municipio cuente con un ejemplar y que en lugar de que los alumnos escriban y retomen leyendas urbanas de otros lugares, puedan ahondar en las propias y que sea un libro más de consulta en la biblioteca local.“Desde 2003 que trabajo en la Casa de la Cultura no recuerdo que un alumno de una de nuestras escuelas haya venido acá a consultar sobre la historia de Guadalupe, sus tradiciones, leyendas. No hay conciencia cultural desde las escuelas y la idea es que nuestra gente conozca la biografía de su pueblo. Creemos que el libro de tradición oral es importante”, subrayó.Entre las leyendas del pueblo destacadas está La Llorona, que trata de un animal parecido a caballo con cabeza de yegua que lleva en ancas a un hombre con sombrero, que al espuelearlo llora y recorre las calles de la ciudad.El libro también llevará el arraigo religioso, donde la mayoría de habitantes son devotos a la Virgen de Guadalupe, en un municipio conocido como “Bello Rincón Grande”.En tiempos de los abuelos, recuerda Liévano, los cuentos y leyendas eran formas de anuncio de castigos; por ejemplo: “Si salís de noche te va a salir el diablo, la Siguanaba, el Cipitío...”, que “si cantaba un pájaro reconocido era porque se aproximaba la época de lluvias, o que tendríamos visita en casa”.“Toda esa es tradición oral que muchos ahora no conocen”, reflexiona el director.El libro se prevé lleve ilustración con pinturas hechas por jóvenes guadalupanos, que recrearán lo más destacado de la tradición en manos de artistas como Pablo Ríos, cantante condecorado por la Asamblea Legislativa hace muchos años; Arnulfo Tamayo, pintor de notoriedad; y Timoteo Liévano, intelectual que fundó la primera escuela en Guadalupe, entre otros personajes históricos.El director solicitó apoyo a estudiantes de universidades o profesionales en el tema que quieran colaborar con la edición final del libro.