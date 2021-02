El Candidato | "El país necesita una oposición creíble": Johnny Wright Sol, candidato a diputado por Nuestro Tiempo

Johnny Wright Sol fue parte de la legislatura 2015-2018 con el partido ARENA. No buscó la reelección por desacuerdos con la dirigencia y acabó no solo renunciando al partido sino formando uno por si mismo. Ahora, en 2021, espera regresar al órgano legislativo, consciente de la necesidad del país en tener una oposición creíble ante lo que llama "proyecto autoritario y populista" por parte de Nayib Bukele.

¿Cuáles son sus grandes apuestas de regresar a la Asamblea?

Cinco áreas: anticorrupción, transparencia, fortalecimiento de institucionalidad democrática, desarrollo humano y sostenible y defensa de DDHH. De Nuestro Tiempo soy el único que tiene experiencia previa en la Asamblea y, por tanto, tengo conocimiento de primera mano de cosas que tienen que cambiar con urgencia y van por la vía de una reforma al reglamento interior de la Asamblea. El tema está sonando ahorita en cuanto a la responsabilidad que tiene la próxima legislatura de nombrar magistrados a la CSJ. Pero también se elegirá a fiscal de la república, y otros. Para mí esto es esencial en el fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Nunca se ha logrado romper con el esquema de cuotas partidarias y ya es hora de que se elijan a los perfiles más idóneos. Y creo que hay que reivindicar el trabajo de legislador y la imagen que tiene la Asamblea. Si entramos seremos parte de la oposición y el país necesita una oposición creíble, y que sea un contrapeso para el actual gobierno.

¿Qué reforma propondría para las elecciones de segundo grado?

En mi anterior legislatura presenté una reforma para definir mejor el proceso e incluir insumos, como la participación de la academia. Luego, también, la exigencia de un plan de trabajo, que hoy por hoy no es una realidad. Debe de ponerse énfasis en eso, tener un elemento que logre convencer a los diputados que esta persona sabe cómo funciona la institución que pretende liderar y qué hay que cambiar o mejorar, y sobre todo si esa candidata a equis institución logra ser electo y quisiera buscar una reelección habría un parámetro para saber si la gestión fue apegada al plan de trabajo que se propuso o no.

Usted lo cita como ventaja, pero hasta qué punto no es más bien desventaja su experiencia previa en la Asamblea, por los calificativos que reciben los diputados de parte del oficialiasmo...

Para mí desde el oficialismo, que es a todas luces un proyecto autoritario y populista, hay una clara intención de deslegitimar completamente a cualquier opositor. Está demostrado que no hay voluntad de diálogo y que la apuesta es a consolidar el poder, obtener una mayoría y, desde un esquema unilateral, tomar control de todo el Estado. Se tiende a etiquetar nuestro proyecto, como que es la continuidad de un esquema pasado, pero para mí ese es un esfuerzo que siempre se observa con estos proyectos que buscan deslegitimar a cualquier adversario político.

¿Qué otros temas dejó pendientes que considera puede volver a impulsar?

La comisión de medio ambiente, que quedó pendiente la aprobación de una ley de aguas. Ese debate ha continuado en esta legislatura, no ha llegado a feliz término. Quedan un par de meses más posterior a la elección, creo que no hay que cerrarse a la posibilidad de que puedan aprobar algo. Si no fuera el caso, debe ser una prioridad para la siguiente Asamblea. Esta sí aprobó la reforma constitucional para reconocer el derecho humano al agua, y tendría que ser la siguiente quien ratifica. Y de parte nuestra tenemos toda la voluntad de ratificar eso en la próxima legislatura.

Me parece que en temas fiscales aún hay pendiente un importante debate y diálogo, muy ligado a otro como es el estudio y reforma del sistema de pensiones. Ambos temas tienden a ser inconvenientes porque se abordan discusiones sobre ajustes o reformas a parámetros desde la edad de retiro y más allá, y porque es indispensable tener un diálogo no solo dentro del mundo político pero también involucrando a otros sectores. Y como, desgraciadamente, bajo el gobierno actual, ese diálogo no se vislumbra, creo que es un tema urgente para arrancar la próxima legislatura.

Menciona el tema pensiones y cita discutir la edad de retiro, ¿cómo pretende abordar ese tema?

Dentro de varios temas delicados, hablar de la reforma de pensiones, es la responsabilidad principal del funcionario. Hay ciertas decisiones que indudablemente son correctas pero tienden a ser decisiones altamente impopulares y al final si el político está más preocupado en su reelección o en su popularidad, difícilmente va a tener la madurez y la visión para tomarlas. Dentro del partido quisiéramos promover estar dispuestos a tomar estas decisiones difíciles.

Nosotros hablamos también del tema fiscal, también hay que hablar de impuestos. Aunque podría ser popular decir que en El Salvador no podemos hablar de subir impuestos es algo que, tristemente, dada la situación financiera de nuestro país tenemos que dejar sobre la mesa. Ya se escuchan rumores de pláticas del gobierno con el FMI, y desde hace un tiempo se habla de un ajuste al IVA. Se viene hablando de impuestos prediales, que son más un tema de gobierno local, pero siempre se aborda en la Asamblea.

¿Qué piensa de esos temas, aumentar el IVA o el impuesto a la riqueza?

Hay que estar abiertos a la conversación y a la discusión. No creo que sea conveniente cerrarse del todo. Decir a priori que me opongo como decir también anticipadamente que avalo no sería lo correcto, porque también hay que hablar de generación de riqueza, de incentivos a la inversión y qué tipo de inversión queremos en nuestro país. La pandemia sigue vigente y todas sus implicaciones y efectos, pero también se está perpetuando un esquema de despilfarro y corrupción desde el gobierno, al cual no se le ha podido poner paro. Es difícil, no solo política pero moralmente, exigirle una mayor carga al ciudadano y no ver de parte del gobierno, del Estado, que se ajusten el cinturón. Por eso llevamos en nuestra propuesta promover la austeridad y la eficiencia en el Estado.

Admite su papel de oposición, pero eso implica también entenderse con ARENA, con el FMLN, con el PDC…

Siempre y cuando los partidos tengan claras convicciones y sean definidos en ser democráticos y que defienden el sistema liberal democrático que tenemos, la república y el balance de poder que debe hacerse entre la separación de los órganos del Estado, siempre debe existir esa disposición de colaborar y trabajar en conjunto. Desde la firma de los Acuerdos de Paz, nunca había estado tan amenazado nuestro sistema de pesos y contrapesos y nuestro sistema democrático. Es esencial que todos los actores, por muchas diferencias ideológicas que podamos tener, sí me anticipo que va a haber bastante cohesión y cooperación en la oposición.

Entre sus propuestas también se habla del aborto, y de las uniones entre personas del mismo sexo, ¿cómo van a motivar que haya discusión sobre esos temas?

Primero, hay que reconocer que es difícil, y por eso pocos se atreven a tocarlos. Luego, es algo que nos hace diferentes como partido político, porque no hay una posición escrita en piedra; sino más bien el partido lo que procura y lo que tiene obligación es tener los espacios de diálogo para encontrarnos a través de las diferencias y algunos de nuestros candidatos los llevan como temas principales en sus propuestas electorales. Lo que concluyo es que nuestros liderazgos y candidatos y candidatas tienen convicciones. Somos un partido joven y creemos que muchos de estos temas a la juventud le preocupan genuinamente, y sí, creo que si no se insiste en, por lo menos, abrir el debate muy difícilmente van a cambiar las cosas.

¿A cuántas curules aspiran?

No sé si me voy a comprometer en cuanto a la expectativa de números. Vamos a competir en seis departamentos: San Salvador, La Libertad, Santa Ana, San Vicente, Usulután, y San Miguel. En un inicio, y en medio de una pandemia, consideré que la posibilidad para Nuestro Tiempo de competir más allá de San Salvador, La Libertad y quizá Santa Ana iba a ser muy difícil. Al final, se hizo un esfuerzo gigante y se logró armar planillas en esos seis departamentos. La oferta que tenemos en oriente fue producto de una alianza con un movimiento que se llama "Patria Ciudadana", ya tenían estructuras, organización y teníamos bastante en común en cuanto a principios y valores y un sentido de urgencia de que era importante participar en estas elecciones. En Santa Ana, todo inició con el liderazgo de Wendy Delgado, obviamente van otros candidatos que se sumaron, pero el trabajo inició con Wendy; siendo una mujer defensora de derechos de la mujer, tenía apoyos de organizaciones de mujeres.

¿Cómo ha sido el financiamiento, tomando en cuenta que no hubo deuda política por parte del Estado?

Tenemos el compromiso de publicar todos los ingresos que tuvo el partido en cuanto a financiamiento. Dejamos a cargo de los candidatos que sean parte de ese esfuerzo, de recaudar para anunciarse, publicitarse y darse a conocer. Pudimos haber sido sujetos de la deuda política por adelantado, obviamente eso no fue una opción porque el gobierno se ha resistido a entregarla. Hemos visto un gobierno que ha invertido muchísimo en pauta en medios tradicionales con recursos públicos, a un presidente en campaña abierta, rompiendo con la legalidad de lo que establece el código, y a pesar de todo eso lideran un discurso de fraude. Me parece irónico pero me decepciona mucho que las instituciones que debiesen haber actuado no han actuado.

Usted propuso que se realizara un antejuicio al presidente y no trascendió. ¿Buscaría retomar esa propuesta?

Si algo está claro es que los eventos del 9F, como otras transgresiones y violaciones a nuestro esquema constitucional han quedado en la impunidad. Y esto, para mí, es sumamente peligroso. Hemos visto como esta legislatura han promovido interpelaciones. Quisiera creer que ese rol de control que ejerce la Asamblea sobre el ejecutivo pueda continuar en la próxima legislatura. Que eso vaya a suceder o no es lo que está en juego este 28 de febrero. Y ahí no me queda más que insistirle a la población a que salgamos a votar y que ejerzamos el voto de manera inteligente, no con pasionismos, no desde el odio ni el revanchismo sino tomando muy en serio la responsabilidad y la decisión que tenemos, que son dos vías: la del proyecto autoritario populista del presidente o la democracia.

¿Quién es?

Johnny Wright Sol candidato a diputado

Trayectoria: diputado en la legislatura 2015-2018 con ARENA.

Fundador de Nuestro Tiempo.