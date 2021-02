El Candidato | "Ha hecho falta una oposición con una agenda propia": Roberto Ocampo, candidato a diputado por La Libertad

Esto, menciona, que se debe a que aunque muchos diputados hicieron propuestas al momento de lanzar su candidatura "se olvidaron de las propuestas por estar marchando al ritmo del presidente", algo que cree no puede repetirse en la nueva legislatura, en la que se aventura a decir, su partido podría tener varios representantes.

Para Ocampo, en "los Gobiernos anteriores se repartieron varias instituciones" del Estado "por cuotas partidarias y ahora están viendo las consecuencias" al existir, a su consideración, un debilitamiento institucional que tiene a la democracia "a las puertas de la derrota".

Sobre el tema de las pensiones, menciona que los trabajadores son los que deben tener la posibilidad de escoger en dónde "poner nuestros ahorros en función de la rentabilidad que nosotros creemos que puede servirnos para tener una pensión digna", la cual, dijo, en este momento no es una realidad.

Me meto a buscar una diputación porque creo que hace falta que lleguemos a la Asamblea Legislativa los que queremos defender la democracia, imperfecta, lo que sea, pero primero defendámosla y luego comencemos a trabajar porque se fortalezca.

Vamos es un proyecto político que nació hace cuatro años y esperamos consolidarnos en esta elección teniendo representación legislativa y en algunos concejos municipales, pero nuestra propuesta no es participar en elecciones. Nuestro proyecto político va más allá, tenemos proyecciones a 20 años formando nuevos líderes que hagan una renovación en la Asamblea y tener una visión de qué país queremos.

Creo que la próxima Asamblea le hará falta una oposición con ideas claras de qué es lo que necesita este país. Ha hecho falta una oposición con una agenda propia y no estar reaccionando todo el tiempo a lo que impone el Ejecutivo.

Muchos de los diputados hicieron propuestas en el momento de ser candidatos pero se olvidaron de las propuestas por estar marchando al ritmo del presidente.

No me cabe en la cabeza como una oposición que fue acosada, asediada y que el presidente de la República entra a la Asamblea Legislativa, se sienta en la silla del presidente Mario Ponce con el Ejército, después cuando viene la pandemia le aprueban tan campante $3 mil millones. Lo mínimo era exigirle un plan.

La gente se ha dado cuenta de que lo que propongo está basado en la realidad que tenemos. Va hacia cuestiones tan básicas como por fin hacer una reforma y podamos modernizar el transporte público y tengamos algo digno. Lo que estoy proponiendo es para que no nos tengamos que endeudar para tener un carrito, porque no nos queremos subir al bus o porque no podemos andar con nuestros hijos en el bus.

No conozco a alguien, y si lo hay qué bueno, porque es un privilegio tener agua todos los días a toda hora. La realidad de mucha gente es que no tiene agua y no es una cuestión de machacar sobre temas que ya están trillados.

Según un estudio que fue hecho público, se necesitan $200 millones para cerrar la brecha de agua. Hay 600 mil personas que no tienen acceso a una fuente de agua segura y 200 mil familias que no tienen acceso a una forma de saneamiento básico. El Gobierno puede encontrar, en el mismo presupuesto general de la nación, el dinero para cerrar la brecha del agua.

En una economía libre de mercado, nosotros los cotizantes debemos tener la posibilidad de decidir dónde poner nuestros ahorros en función de la rentabilidad que nosotros creemos que puede servirnos para tener una pensión digna.

La debilidad institucional es por el abandono de los gobiernos anteriores que no le quisieron apostarle, ni fortalecerla, sino que quisieron tomárselas también. Los Gobiernos anteriores se repartieron varias instituciones por cuotas partidarias y ahora están viendo las consecuencias.

Hoy más que nunca creo que estamos a las puertas de la derrota de la democracia. Creo que el proyecto del FMLN era ese, pero no lo lograron concretar. Ahora creo que el proyecto de Nuevas Ideas es continuar con esa saga y le apuntan a debilitar la poca institucionalidad que tenemos, darle más fuerza a los cuerpos de seguridad porque con ello se garantizan la lealtad de ellos.

Lo que la comisión ad hoc debería estar estudiando es cómo resolver los problemas que se originan por el no cumplimiento de la Constitución. Pero de lo que he escuchado me parece absurdo y ridículo, como el venir a plantear alargar un año el periodo de la presidencia. Qué me soluciona eso, no lo sé. Desde mi punto de vista no soluciona nada.

Hay que ser muy responsables porque estamos llegando a niveles de endeudamiento insostenibles y el problema es que cada vez tenemos menos para invertir en lo que realmente es prioritario: educación, salud, agua, saneamiento y el desarrollo económico.

Siendo un emprendedor, conozco lo que se necesita en el sector y por ello estoy proponiendo una reforma a la ley Mypes para convertir a Conamype en una verdadera licuadora y aceleradora de empresas. Hasta ahora Conamype ha tenido un rol de registro de las Mypes y capacitaciones. También ha dado un apoyo en capital semilla, pero vamos más allá, porque planteamos un programa con el que podamos atraer emprendedores y Mypes nacionales y extranjeras que quieran convertir al país en una plataforma regional para emprendedores.

Los magistrados del TSE son propuestos por los partidos políticos, por lo tanto, no me extrañarían que ellos respondan a intereses de los partidos. Sería como lo normal y en algunas resoluciones se confirma. Desde ese punto de vista no confío y creo que hay que despartidizar las instituciones. Sin embargo andar gritando que va a haber fraude no ayuda en nada, sobretodo porque lo que buscan es desincentivar a la gente para que no vaya a votar o incentivar a los suyos.

¿Quién es? Roberto Ocampo: candidato a diputado por Vamos del departamento de La Libertad.

Trayectoria: Excandidato a la vicepresidencia de la República por el partido Vamos. Se graduó de la universidad Lyon, en Francia, con el título en Lenguas Extranjeras Aplicadas.