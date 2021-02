El Candidato | "Hay que garantizarle independencia financiera al IAIP": Alicia Miranda, candidata a diputada por Nuestro Tiempo

Miranda corre ahora como candidata a diputada por La Libertad por Nuestro Tiempo, un partido nuevo en el que recientemente algunos de sus integrantes airearon en público sus discrepancias con algunos de los planteamientos por los que la formación se volvió acaso más notoria: la despenalización del aborto y el matrimonio igualitario.

La candidata no teme que esa pluralidad de pensamiento pueda volverse en contra en el supuesto de que el partido alcance los suficientes votos para conformar un grupo parlamentario y deban adoptar posturas comunes en temas clave del debate legislativo. Lejos de preocuparle, Miranda celebra esas diferencias en un país acostumbrado, según ella, a partidos completamente verticales que no toleran el disenso. En todo caso, aclara, más allá de esos temas puntuales, la mayoría de miembros del partido encuentran coincidencia en impulsar una forma diferente de hacer política basada en el diálogo y en una agenda fundamentada en la defensa de la democracia.

Definitivamente hay diversidad. Hay posturas probablemente un poco más conservadoras en temas puntuales y otras un poco más progresistas. Pero creo que más que temas puntuales (la despenalización del aborto y el matrimonio igualitario), lo que hay es la posibilidad de construir sobre la base de un consenso, de una agenda que está fundamentada en la defensa de la democracia. Hay que saber administrar esas diferencias, es bastante difícil porque a lo que estamos acostumbrados en este país es a partidos que son verticales donde hay una cúpula que impone la agenda.

Yo, si no estoy de acuerdo en alguna postura en particular, cualquiera que sea el tema, y eso lo hemos hablado a nivel interno, pues simplemente estoy en el derecho de distanciarme de esa línea. Pero yo no voy a meter a mi suplente para que vaya a levantar la mano. Yo voy a estar ahí, y voy a decir por qué apoyo o por qué no apoyo la postura del partido. Y no me van a expulsar.

Hay una postura unánime (en el partido), estamos en la misma lógica, de que para decidir, por ejemplo, cuál va a ser la prioridad en el tema de pensiones o en cualquier tema lo esencial por hacer es que tenemos que iniciar sobre la base de una forma diferente de hacer política en la Asamblea Legislativa. Y en esto me refiero a que tenemos que dialogar.

Creo que el gran tema para El Salvador en los próximos tres años es justamente el tema de las finanzas públicas. Las dos opciones que hay pues es a través del IVA y a través de la renta. A nivel interno sí hemos hablado de los diferentes escenarios, pero en realidad estamos en un contexto en el que casarse con alguna de las dos en este momento significaría ya como tomar una dirección y dar por sentado de que así va a ser.

En lo que yo no estaría de acuerdo en apoyar sería un incremento al IVA. No me parece que ese tipo de impuestos regresivos vaya a sanear las finanzas públicas, ni creo que es justo que volvamos a golpear a la misma gente pobre. Tampoco me caso entonces que sea a través de la renta. Creo que es necesario establecer un mecanismo de diálogo para decidir de manera plural cuál es la mejor opción para El Salvador.

Mi propuesta se llama "Tres razones para dialogar" y tiene tres ejes.Uno se basa en la aprobación de una ley de recuperación de El Salvador post covid, que creo que es importante que tenga ciertos sesgos.No podemos planificar El Salvador en los próximos tres años en términos de recuperación y obviar que más del 50 % de la población son mujeres. Entonces estamos pensando no solo en términos de apoyo a mujeres que lideran mypes, sino también del sector salud.

Otra línea de ese eje es cómo planificar tomando en cuenta que somos un país que año con año sufre el impacto del cambio climático. Hay una serie de leyes ya que más o menos recogen eso desde diferentes perspectivas, pero creo que hay necesidad de meter más en términos de planificación.

Otro eje es el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Ahí hay muchas iniciativas como la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. Particularmente estoy interesada en el tema de transparencia y acceso a la información pública. En este momento estamos viendo una institución (el Instituto de Acceso a la Información Pública) que nos costó más de 20 años y que ahorita se está desmontando. Lo mismo el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG).

Es muy importante reformar la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) para garantizar que los oficiales de información no dependan del titular de cada institución, sino que en todo caso dependan del instituto o que tengan independencia. Y garantizar independencia en la selección de los comisionados del IAIP.

Hay que revisar mecanismos, por ejemplo, para garantizar que se ejerza la rendición de cuentas como una obligación porque ahorita está solo como una sugerencia. Por eso tenés que la gente de este gobierno simplemente no lo hace. Creo que también es importante garantizar algún mecanismo que le permita independencia financiera al instituto porque de momento está a la voluntad del gobierno de turno.

Y hay un tercer eje que tiene que ver con construcción de ciudadanía igualitaria. Es importante que se abran espacios y se regule o haya reformas en el sentido de que haya más participación de ciudadanos en la toma de decisiones. (Además) creo que es el momento para impulsar iniciativas en el sentido de reconocimiento de derechos de población LGTBI. No hablo solo del matrimonio igualitario, que también está, sino que sean sujetos de derecho. Porque en este momento no lo son. Tienen una categoría inferior.

¿Quién es?

Alicia Miranda: candidata a diputada por La Libertad de Nuestro Tiempo.



Trayectoria: trabajó en varios medios de comunicación y en numerosas fundaciones e instituciones como Fundaungo, DEMUCA, el departamento de Sociología de la UCA y el IAIP.