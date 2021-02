El Candidato | "He redactado más de 27 leyes, todas ellas son como mis hijos": René Portillo Cuadra, Candidato a diputado por ARENA

La bandera que levanta René Portillo Cuadra para pedir la reelección es su trabajo. Presume de haber redactado "27 leyes entre reformas educativas, políticas, de derechos humanos y balance de poderes". Ese aporte, según él, se lo debe a su preparación en la rama del derecho con 14 años como docente universitario.

Asegura que su decisión de inclinarse por estudiar derecho la tomó adolescente, en Chinameca, San Miguel, donde también cultivó la afición por la literatura y la música.

Sin embargo, reconoce que hay dos leyes que no ha logrado hacer que caminen en la Asamblea Legislativa: una sobre el proceso de elección de funcionarios de segundo grado y otra sobre nepotismo. En ambos casos, asegura, tampoco ha recibido el apoyo de su propio partido.

Se desliga de la corrupción de algunos exfuncionarios del partido ARENA, como el expresidente Saca, al decir que los delitos no los comenten las instituciones, sino que las personas.

Portillo Cuadra es enfático en señalar que, en las próximas elecciones, el país se juega seguir viviendo en democracia: "El 28 de febrero, los salvadoreños vamos a decidir si queremos vivir en un sistema de libertades o en una dictadura".

Esto último, confirma, es una posibilidad que lo llena de temor porque "puede convertirse en una dictadura que profundice la pobreza y la corrupción".

Aprendí a tocar guitarra y el bajo eléctrico. Fui parte de un grupo de amigos que nos unió la música y la pelota de plástico en Chinameca. Nos reuníamos después de los ensayos en la esquina de mi casa a tocar guitarra, entre cuatro y cinco amigos. Tocábamos música romántica o de tríos.

Hay dos libros que siempre leo: Genoveva de Brabante y Cien años de soledad . Les digo a mis hijos que traten de leer esos libros. Reflejan el abuso del poder, la avaricia y, al final, soledad.

El doctor Norman Quijano me habló un primero de enero para ofrecerme ser parte de la fórmula presidencial. Nunca lo había visto, no habíamos tenido ningún tipo de relación. Nos reunimos el siguiente día, luego me tuve que afiliar al partido ARENA y asumí la candidatura a la vicepresidencia de la República.

Nosotros siempre tuvimos claro que esas elecciones las ganamos. Esa noche, cuando se detuvo el conteo, sabíamos que habíamos ganado las elecciones con Norman Quijano. Cerrado, pero ganamos. Salvador Sánchez Cerén fue un presidente producto del fraude.

Mi principal logro son las leyes que he redactado. Digo que son mis hijos. Una cosa es que un diputado apoye una iniciativa, pero redactar una ley es otra historia. Tengo más de 27 leyes que yo he redactado, entre ellas hay reformas educativas, políticas, derechos humanos y sobre balance de poderes.

Uno de mis "hijos" es la reforma constitucional del derecho al agua. Durante tantos años no habíamos podido llegar a un acuerdo y yo propuse una redacción que logró convencer a los grupos parlamentarios.

Hay una ley que presenté al Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa para hacer un procedimiento para despolitizar la elección de funcionarios de segundo grado. Propuse a notables de la academia para calificar a los aspirantes, baremos, entrevistas. En ese procedimiento encontré restricción, incluso al interior de mí mismo partido. Aunque he logrado un pequeño triunfo al hacer las entrevistas a candidatos y que fueran públicas; pero voy a seguir trabajando.

La otra ley que no he terminado de empujar es una contra el nepotismo. No he tenido lo votos, pero voy a seguir trabajando para obtener el apoyo necesario con esa normativa.

Este es un Gobierno autoritario que utiliza a su gabinete no para dirigir al país en los términos más correctos y transparentes. Este es un Gobierno que ha tenido 70 casos de corrupción en año y medio de gestión. Es un Gobierno con características dictatoriales.

Este también es un Gobierno que ha utilizado la pandemia para hacer "coronabusiness". Ha irrespetado la rendición de cuentas a tal punto de dar la orden de que ningún ministro vaya a rendir cuentas a la Asamblea.

Hay congresistas, hay senadores y también instituciones como Human Rights Watch y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos que catalogan a este gobierno con características dictatoriales y actos de corrupción.

La oposición ha sido invisibilizada y atacada por el presiente. En venganza, el presidente de la República lanza campañas millonarias desacreditando la oposición. Al presidente de la República y su grupo de confianza le ha incomodado la exigencia a rendir cuentas.

La gente está harta de los políticos que robaron fondos públicos. Los que roban son las personas. En el caso de ARENA, los que robaron, los corruptos, unos están en (la cárcel de) Mariona, otros están en GANA y otros en Nuevas Ideas.

El 28 de febrero los salvadoreños vamos a decidir si queremos vivir en un sistema de libertades o en una dictadura.

¿Quién es? RENÉ PORTILLO CUADRA: Diputado por partido ARENA Trayectoria: Es abogado de profesión. Ha sido docente universitario por 14 años, decano y secretario de la UTEC. Fue candidato a la vicepresidencia de la República en 2014.