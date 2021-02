El Candidato | "Incomodé la forma tradicional de hacer política": Leonardo Bonilla, candidato a diputado No Partidario

En la elección de 2018, Leonardo Bonilla se convirtió en el primer diputado en acceder a la Asamblea Legislativa sin ser parte de un partido político. Entre sus principales banderas, Bonilla llegaba con propuestas como la reducción del número de diputados, impulsar reformas para que los delitos de corrupción no prescribieran y castigar el nepotismo con cárcel. Ninguna de ellas prosperó, a juicio del diputado, porque esas y otras de las iniciativas que presentó, y tampoco fueron aprobadas, tocaban o bien intereses políticos o bien intereses económicos. Con todo, el legislador considera que dichas propuestas fueron exitosas, en tanto incomodaron al "sistema político tradicional", al punto que en respuesta los partidos terminaron aprobando una serie de reformas que endurecieron para esta elección los requisitos de inscripción para los No Partidarios y dificultaron sus posibilidades de alcanzar una curul.

A pesar de eso, Bonilla se siente confiado en lograr la reelección. De consumarse, asegura que seguirá batallando por esas mismas propuestas que en esta legislatura quedaron en estudio, aunque adelanta que en una asamblea que se prevé mayoritariamente oficialista la probabilidad de que estas sean aprobadas es poca. "¿Entonces, qué gana la población si vuelve a reelegirme?", se pregunta. "Por lo menos seguir peleando por esos temas", se responde él mismo.

Históricamente, no había un antecedente de un diputado que no perteneciera a un partido político. Creo que mi llegada y mis actuaciones incomodaron la forma tradicional de hacer política, a los partidos. Y creo que esa es la motivación que llevó a endurecer los requisitos contra los No Partidarios.

Ahora, en teoría, se vuelve más difícil (acceder a la Asamblea). Sin embargo, la diferencia que hace que tal vez no sea tan difícil es: uno, que ya soy un rostro conocido; dos, la ubicación en la papeleta, que nos dejaron hasta abajo, también como una forma excluyente, pero que al mismo tiempo hace un diferencia y llama la atención; y tres, que según las encuestas, el concepto de las candidaturas No Partidarias tiene una amplia aceptación. Yo ya soy una figura conocida. La cantidad de salvadoreños que se identifican con la figura de los No Partidarios y con Leonardo Bonilla en particular no es depreciable.

Éxito para mí creo que tuvo la propuesta de reducir el número de diputados, pero viéndolo desde la forma en que logré un objetivo por el cual llegué a esta Asamblea Legislativa que es tocar y lacerar el sistema político tradicional, y lo logré.

Yo no soy antipartidos políticos. Yo creo en los partidos políticos como instituciones. Lo que condeno es la corrupción en los partidos. Entonces, ¿qué es lo que separa mi discurso con el del oficialismo? Es la congruencia.

Si viene una mayoría oficialista, que ya vimos cómo se comporta el oficialismo, definitivamente no le veo viabilidad (a mis propuestas). Pero lo importante sería llegar, señalar que los que ahora se llaman nuevos son parte de los mismos de siempre, salvo que yo me equivoque, que sería lo mejor para el país.

Hay otros temas que he comenzado a tomar con fuerza, que es la lucha por la ley del agua, el tema de las pensiones. Voy a analizar la posibilidad de que El Salvador denuncie el tratado del PARLACEN o en su defecto reducir también el número de diputados del PARLACEN. Que por lo que hemos visto, la población no sabe absolutamente nada de un solo logro que haya tenido para el país.

En efecto, en algunos momentos acompañé iniciativas del Ejecutivo, pero siempre expliqué por qué, y cuando no acompañé, expliqué también. Esa es otra de las cosas que me distancia del resto de diputados: que las decisiones más importantes que he tomado no solo he ido a apretar el botón. He dicho por qué. He mantenido mi independencia.

Con el simple hecho de haber ido (a la reunión convocada por Casa Presidencial en mayo de 2020 en la que se discutiría una prórroga al estado de emergencia por el covid-19) no estaba avalando ninguna decisión. El haber ido demostraba completamente mi independencia, porque fui y no terminé votando por las discusiones que ahí se hicieron, al menos en la mayoría de reuniones, porque estaba consciente de lo que estaba pasando con el abuso de poder. Fui porque consideré que era importante dar una muestra de voluntad de parte mía como opositor y no dejar que se montara un "show" con los oficialistas, que salieran en la prensa y dijeran: los malos no quisieron (asistir).

Todas mis comparecencias a las convocatorias de Gobierno han sido por muestra de buena voluntad. Y en ninguna de esas veces me he prestado a un voto solo por haber comparecido.

A mí no me interesa la mayoría que haya, yo voy a mantener mi independencia. Es bien difícil porque siempre el sistema suele absorber a una persona. Y por eso creo que es necesario limitar de alguna manera las reelecciones.

Para garantizar mi futuro político y hasta económico, lo más lógico para cualquiera era plegarse al Gobierno. Pero yo traté de hacer siempre lo correcto. Condené acciones del presidente, y eso me ha traído detractores. Y si eso me cuesta la reelección, lo más importante es mi nombre y salir con la cara en alto.

En algún momento me catalogué como socialdemócrata, pero creo que eso es más a la izquierda de lo que yo soy. Entonces me considero una persona de centro.

La reelección (presidencial) no la apoyo. Totalmente, no. Cuando ellos (el gobierno) hablan de la posibilidad de la reelección no están hablando de una reforma constitucional, están hablando de una constituyente, y ahí es una nueva constitución. No estoy de acuerdo.

¿Quién es?

Leonardo Bonilla: Diputado No Partidario por San Salvador.



Trayectoria: Es abogado de profesión. Ha sido representante legal de la organización Salvadoreños Residiendo en Colorado (Sarco) y socio de Consultores Jurídicos Corporativos.