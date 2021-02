El Candidato | "Los memes son mi agencia de relaciones públicas gratis": Ricardo Velásquez, candidato a diputado por La Libertad

Sin embargo, para Ricardo Velásquez Parker, las críticas y memes difundidos en las redes sociales, significa que su trabajo ha tenido un eco. También considera que son un aprendizaje que llega a disfrutar, "incluso los insultos".

Una de sus más recientes propuestas fue la de realizar un examen psicológico al presidente Nayib Bukele para analizar su posible destitución apelando al ordinal 20 del artículo 131 de la Constitución, el cual faculta a la Asamblea Legislativa a declarar la incapacidad física o mental del presidente de la república previo dictamen de médicos.

La iniciativa, dice, lejos de afectar su posibilidades de cara a la próxima elección, ha significado un salto, dado que asegura que "el 80 % de las expresiones que recibo llevan dos palabras: huevos y único".

También considera que al interior de la bancada legislativa no ha tenido un camino fácil puesto que "ha habido muchísimo roce (..) he pedido mayor contundencia en el rol de la oposición, el cual no es ser uno más de la corte de aplausos del Ejecutivo, porque para aplaudirle al que tiene la cuota de poder mayor no hace falta talento ni vocación".

Soy un salvadoreño que ama la libertad y estoy convencido que la libertad no tiene precio, así como el amor no tiene precio y por esa razón en esta campaña he comenzado con esa campaña "el incomprable".

Me gusta tirarme al suelo y jugar con mis hijos y cuando no estoy con ellos disfruto salir en una moto, tomar un par de curvas allá por La Libertad, ver toda la maravilla de paisajes que nos da el país, los cambios de clima que se van sintiendo. Es algo que me desconecta. También me gusta leer, aunque no tengo contabilizado cuántos libros tengo.

Soy cristiano espiritual y soy de ir a casas de oración. Mi padre tiene una y fue pastor por muchos años. Soy hermano de una salmista cristiana. La relación con Cristo debe ser algo íntimo, no religioso. Considero que Dios es como un papá amoroso que no requiere tantas formalidades.

En mi casa siempre se habló de política, mi abuela lo hacía mucho, tengo un tío que está en otro partido político. Las conversaciones en mi casa siempre estuvieron rodeadas de coyuntura política. Y es que creo que aún las personas que dicen ser antipolíticos están tomando decisiones políticas.

Cuando estuve cursando el INFOP (Instituto de Formación Política) de ARENA me enamoré de los principios del partido. ARENA no es el COENA, no son sus alcaldes, no son sus diputados, no son sus militantes, ARENA es su pensamiento ideológico.

Fui parte de la primera generación de la renovación del partido. A partir de ahí podemos hablar si tuvimos eficacia o si nos sabotearon o si no tuvimos la suficiente astucia para dar un golpe de timón.

Estos tres años han sido frustrantes porque considero que fracasé en mi intento de trabajar en equipo buscando una tribu de patriotas que no tuvieran ningún tipo de intereses personales que ofuscaran esa vocación por la patria y la república.

Entramos como oposición al FMLN, el cual nunca nos persiguió políticamente. Nos podíamos decir desde los curules cualquier discrepancia, pero saliendo de la Asamblea no habían seguidores, no había gente parqueada fuera de nuestras casas, no llegaban a tocar las puertas un día antes del 9F a retirar la seguridad, a amedrentar a nuestros padres.

Muchas veces en la cosa pública y en la política se negocian decisiones como "dame el fiscal y te doy el procurador", lo cual me parece totalmente asqueroso e impresentable, sobretodo porque no hemos hecho una reforma profunda a la manera de elegir funcionarios de segundo grado.

En las comisiones se hace el trabajo legislativo per sé. Por antonomasia la comisión que legisla es la comisión de legislación y puntos constitucionales y creo que es la comisión más productiva de la Asamblea y es la que requiere menos asesores.

Con mi estilo apasionado he dejado de hacer aliados muchas veces defendiendo mis causas y mis principios, no he sido el más empático o político. Más que eso me considero un ideólogo. Si pongo en una balanza ser auténtico o políticamente correcto me caso con el ser auténtico.

Las críticas son un aprendizaje y las disfruto, incluso los insultos, porque llega un momento en que la corona más notable que tiene un patriota en política partidaria no es el aplauso de los afines, sino el temor de los adversarios.

Ha habido muchísimos roces con la bancada porque he pedido mayor contundencia en el rol de la oposición, el cual no es ser uno más de la corte de aplausos del Ejecutivo, porque para aplaudirle al que tiene la cuota de poder mayor no hace falta talento ni vocación, lo hace cualquier oportunista.

Los memes también trabajan para mí, son mi agencia de relaciones públicas gratis, me catapultan.

Peligra la república, la libertad no tiene precio y es importante que exista un referente en la Asamblea Legislativa que haga una oposición que no pueda ser comprada. Y a este momento el presidente de la república no va a lograr la pretensión que la narrativa está vendiendo de que tendrán la mayoría calificada en la Asamblea.

Por el 9F esperaba consecuencias jurídicas y políticas y una actuación del Fiscal General en defensa de los intereses del Estado y de la sociedad y me quedó debiendo. Y yo había votado por él.

Yo creo que en la política no debe haber tabús y la belleza de la democracia es que en la diversidad de ideas tenés la potestad constitucional de poner en la mesa el debate que creas oportuno y necesario y los demás aceptarlo o rechazarlo.

¿Quién es? Ricardo Velásquez Parker Diputado por ARENA por La Libertad

Trayectoria: Diputado propietario de la Asamblea Legislativa (2018-2021), abogado y notario. Se graduó de la Universidad José Matías Delgado como abogado.