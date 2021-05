El Centro Escolar Prof. Juan Roberto Juárez de Ilobasco no suspendió clases hoy, aunque uno de sus maestros tiene Covid-19

El temor de llegar a contagiarse de Covid-19 se ha apoderado de los docentes del Centro Escolar Prof. Juan Roberto Juárez , del municipio de Ilobasco, Cabañas, tras conocer que uno de los maestros de la institución dio positivo al virus.

Este jueves, los profesores se presentaron normalmente a trabajar pese al riesgo de contagio que existe, ya que la dirección del centro escolar por recomendación del Ministerio de Educación decidió no suspender las clases semipresenciales.

Los profesores aseguraron que debido a esta situación, la mayoría de padres de familia han decidido no enviar a sus hijos a clases, y que de un promedio de 90 estudiantes que atienden a diario en las clases, este día solamente se presentaron 25.

Según los docentes, en lugar de suspender las clases la medida que tomó la dirección fue desinfectar las instalaciones de la escuela.

"Personal del Ministerio de Salud vino y solamente nos preguntaron si teníamos algún síntoma, nosotros les decíamos que no y eso era todo. Al final solamente desinfectaron la escuela, pero no nos dijeron si nos iban a tomar pruebas de Covid-19", manifestó una profesora que pidió no ser identifcada.

De acuerdo con los maestros, la mayoría de la planta docente ronda los 48 años y padecen enfermedades crónicas, es por ello que aseguran sentir temor de ser portadores asintomáticos del virus.

Mientras que padres de familia consultados, aseguraron que por cuidar la salud de sus hijos y la de sus familias no los iban a enviar a clases, sino hasta tener la certeza que no había otro docente contagiado con el virus.

"Yo decidí no enviar a mi hijo hoy a clases. ¿Qué pasa si él se contagia? , seguramente nos vendrá a contagiar a nosotros después, eso no es un juego. Al menos yo lo voy a enviar hasta que tenga la certeza que ningún otro profesor tiene el virus", manifestó un padre de familia, en las cercanías del centro escolar.

Además, hizo el llamado al Ministerio de Educación para que reconsidere la decisión de no suspender las clases semipresenciales.