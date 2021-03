El Complejo Cultural y Recreativo San Jacinto albergó el fin de semana a varios emprendedores

Un grupo de unas 20 personas ex privadas de libertad, participaron en la feria de emprendedores, un espacio coordinado por el Ministerio de Cultura junto a la Dirección General de Centros Penales, en donde el objetivo principal fue promover la generación de oportunidades laborales para ellos, así lo afirmó Lorena de Herrera, técnico de Centro de Coordinación Penitenciario de la Dirección General de Centros Penales.

"Se ha organizado esta feria de emprendedores, con el propósito de apoyar a las personas que han estado cumpliendo una pena en el sistema, ex privados de libertad, para apoyarlos en su proceso de reinserción. Tenemos en nuestra base de datos, personas en diferentes oficios, pero la mayoría son emprendedores que no encuentran un empleo y han querido arrancar con un negocio, con el propósito de reinsertarse y tener una oportunidad en el mercado laboral. Nosotros, lo que menos queremos es que estas personas vuelvan a prisión, queremos evitar la reincidencia", expresó de Herrera.

Una de las emprendedoras, quien no brindó su nombre por seguridad, narró que estuvo ocho años en cárcel de mujeres, y asegura que las malas compañías la llevaron a pagar una condena injusta, sin embargo, agradece por los programas y buenas oportunidades que encontró adentro, "porque la convirtieron en la persona de bien que es ahora", indicó.

"Comenzar desde abajo, sin nada, cuesta, entonces pienso que es algo muy bueno lo que están haciendo con nosotros porque, así como nosotros que somos ex presidiarios no encontramos trabajo tan fácilmente. Para mí, que nos incluyan en estas ferias es una gran experiencia, porque nunca me había dedicado a emprender y a superarme sola, con mi propio esfuerzo", expresó la emprendedora que comercializa plantas, y accesorios de cuarzo y granito.

Otra de las emprendedoras, aseguró ser una de las primeras mujeres en gozar de la fase de confianza en el año 2003, y posteriormente, salió con libertad condicional, por lo que hoy asegura que las situaciones la han convertido en una mujer fuerte y segura, "Quiero demostrar que sí se puede seguir adelante y que puedo ser ejemplo para mis hijos, y para tantas mujeres que piensan que el mundo se terminó ahí y que al salir nadie va a confiar en ellas", confesó.

En la feria, también se pusieron a la venta productos elaborados por las personas que cumplen una condena en diferentes centros penitenciarios, y que participan de los talleres, para aprender un oficio.

"Hay una diversidad de talleres que operan dentro de los centros penales, en carpintería, zapatería, confección de ropa, cocina y panadería, entre otros. Los fondos recaudados con la venta de estos productos se utilizan para comprar materia prima para que ellos puedan continuar con sus actividades", expresó Cristian Alexander Platero, colaborador administrativo de la unidad de diversificación del trabajo penitenciario.