El Ejército, el que más crece en presupuesto

La Fuerza Armada de El Salvador (FAES) recibirá su segundo incremento de presupuesto en la gestión del presidente Nayib Bukele y alcanzará la cifra de los $256.7 millones en 2022, la más alta desde que se firmaron los Acuerdos de Paz.

El análisis previo del Proyecto de Presupuesto presentado por Hacienda para el año 2022 muestra que el ramo de Defensa es el que recibirá el incremento más grande, porcentualmente hablando. De los $220 millones pasará a los $256.7 millones, lo que equivale a un incremento del 16 %, casi el doble de lo que crecerá, por ejemplo, el de Educación, que subirá de $1,346 millones a $1,471 (9 %).

El ministro de Defensa, René Merino Monroy, defendió el incremento al asegurar que es necesario por el apoyo que actualmente la FAES brinda a la seguridad pública. "Para poder cumplir con el mandato del señor Presidente de la República de apoyar a la Policía Nacional Civil, en el tema de la seguridad, hemos dispuesto aumentar el número de efectivos de la Fuerza Armada para seguir garantizando a la policía ese apoyo en las operaciones venideras", declaró Merino en una conferencia de prensa, ayer, en la que también anunció el ingreso de 1,533 nuevos cadetes que apoyarían en esta tarea.

“Los datos que el Gobierno presenta nos dicen que hay una baja sensible de homicidios y eso no es coherente con el gasto que se está haciendo en seguridad, mucho menos en más militares”.



Zaira Navas, de Cristosal

Medios de comunicación cuestionaron ayer al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, sobre por qué dependencias como la FAES habían recibido aumentos, mientras que instituciones como la Universidad de El Salvador (UES) no fueron escuchadas.

"Si ven que alguien se sale a quejar porque no les di un refuerzo presupuestario que no les sorprenda que sea la UES, pero aclaro que ellos pidieron un presupuesto de $348 millones, el triple de lo que ya tiene. De esos, $192 millones eran para el pago de salarios a profesores, no sé cuantos profesores querían contratar. Hablamos que era imposible atender esa solicitud", expuso Zelaya.

Analistas e investigadores en materia de seguridad pública cuestionaron este aumento a la FAES y dijeron que es una muestra de las prioridades del gobierno.

"Muy preocupante que en el contexto actual de aumento de la pobreza, crisis económica y pandemia sea Defensa uno de los rubros presupuestarios que más aumenta. Solo entre 2018 y 2022 este presupuesto aumentaría en $111 millones, lo que representa un aumento del 76 %", expuso Jeannette Aguilar, quien ha seguido el tema desde hace años.

Para Saúl Baños, director de Fespad, el aumento es coherente con la "militarización" de la seguridad. "El actual gobierno justifica los aumentos a la Fuerza Armada bajo promesas de aumentar el número de efectivos y también el uso de sus miembros en labores que constitucionalmente no les corresponden. Esto también puede conocerse como prácticas de remilitarización encubierta", expuso.

Zaira Navas, de Cristosal, dijo que el dato es también contradictorio. "Los datos que el Gobierno presenta es que hay una baja sensible de homicidios y esto no es coherente con el gasto que se está haciendo en seguridad", señaló.