"El Estado es responsable de esas muertes y debe dar cuenta de ello": Padre Andreu Oliva sobre muerte de reos durante régimen de excepción

El Padre Andreu Oliva, rector de la Universidad Centroamericana "José Siméon Cañas" (UCA), señaló la mañana de este viernes 29 de abril que el Estado salvadoreño debe reponsabilizarse sobre la muerte de los reos que por diferentes motivos han fallecido durante el régimen de excepción.

"Esto es lamentable y es responsabilidad del Estado, porque cuando una persona es detenida por la policía, esa persona pasa a estar bajo la responsabilidad del Estado y, por lo tanto, el Estado es responsable de esas muertes y debe dar cuenta de ello, tanto a las familias como a la sociedad", dijo Oliva.

Durante el mes de abril, bajo el régimen de excepción, han sido cuatro las muertes de reos que La Prensa Gráfica ha documentado, la de un joven músico, un motorista, un desempleado y otro dedicado a oficios varios quienes fallecieron en el centro penal de Izalco, en Sonsonate.

Tres de ellos murieron por traumas de tórax y complicaciones tras golpizas. Un cuarto reo perdió la vida por no recibir los medicamentos que necesitaba. Las circunstancias de sus muertes no han sido aclaradas por las autoridades de la Dirección de Centros Penales.

Los cuatro hombres fueron capturados en distintos lugares del país tras la entrada en vigencia del régimen de excepción, y al menos tres de ellos, según afirman sus familiares, no tenían vínculos con pandillas ni eran delincuentes.

Oliva señaló que al Estado "no le afecta" criminalizar y mezclar con miembros de pandillas, que ya han sido condenados, a las miles de personas detenidas que no han cometido delitos y luego de lo sucedido "no asume la responsabilidad que tiene".

"Yo creo que es bien importante que se exija al Estado la responsbailidad que tiene en esas muertes y que se individualice cada caso y se realicen las investigaciones pertinentes, y que el Estado además repare a las familas por el daño que les ha causado", dijo.

De acuerdo a familiares consultados por este medio, ninguna institución del gobierno se acercó para darles explicaciones sobre cómo sucedieron los decesos de las víctimas.

Hasta la fecha, según datos oficiales, ya se contabilizan más de 21,000 capturas con las que se han sobresaturado las cárceles y centros de detenciones en el país, causando conflictos dentro de las celdas.

En el transcurso del día miércoles se registró una trifulca al interior de las bartolinas del Sistema de Emergencias 911 de Sonsonate, según detallaron familiares de personas detenidas en ese lugar, donde al menos 5 reos fueron trasladados al hospital nacional de ese departamento con pronóstico reservado. De este incidente se reportaron posibles fallecidos pero las autoridades policiales no confirmaron la información.