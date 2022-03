"El Estado tiene la visión de criminalizar a las organizaciones de sociedad civil": Loyda Robles

Aunque la Ley de Agentes Extranjeros aún no está aprobada en El Salvador, las organizaciones de sociedad civil (OSC) ya comienzan a ver indicios de criminalización contra el trabajo que realizan, en especial si tienen una postura contraria al gobierno. Por ello piden al Estado que atienda las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en particular la número ocho, que habla sobre identificar las vulnerabilidades del sector respecto a un posible uso para financiar actividades de terrorismo.

Loyda Robles, de FESPAD, habló con LA PRENSA GRÁFICA sobre la importancia de este tema, pero sobre todo de que el Estado lo haga de manera adecuada, con medidas focalizadas y proporcionales, sin estigmatizar el trabajo de todas las OSC en el país.

¿Cuál es el panorama real en el que se encuentran las OSC en El Salvador respecto a la recomendación del GAFI de ser evaluadas y reconocer si existen riesgos de que puedan servir para financiar actos de terrorismo?

El GAFI tiene 40 recomendaciones y algunas notas interpretativas sobre esas recomendaciones. Para el caso de las OSC la relacionada directamente es la número ocho y también la número uno, que tiene que ver con una evaluación de riesgo que debe hacer el Estado a nivel general y luego focalizada en algunos sectores. Hay que recordar que ahorita las organizaciones de sociedad civil, en términos generales, somos un grupo que nos mostramos en su mayoría disidentes al discurso oficialista. Esto ha llevado a que en determinado momento estemos, no solo las organizaciones sino también personas que a título individual son defensores y defensoras de derechos humanos, propensos a las agresiones y señalamientos por parte de las instituciones del Estado. Lo hemos visto en específico con la figura del Presidente de la República, quien comete agresiones a través de las distintas redes sociales, principalmente la plataforma reina para la comunicación oficial, que es Twitter. Luego es secundado por algunos altos funcionarios de su gabinete de gobierno y posteriormente se formó en la Asamblea la comisión que investiga fondos asignados a organizaciones civil, que ha manejado un discurso generalizado en detrimento de la labor de defensa derechos humanos que realizamos. Por ello es importante recordar que hay una responsabilidad por parte del Estado frente a las recomendaciones del GAFI, que retoman los organismos regionales como el GAFIC y el GAFILAT, de los cuales ha formado parte el Estado salvadoreño. Eso quiere decir que para efectos del sector de las OSC le corresponde al Estado salvadoreño hacer una evaluación de riesgo y no hemos visto una dinámica de cumplimiento con esa recomendación.

“Todo lo que hacemos las organizaciones es político, pero no necesariamente político partidario. Se están usando los mecanismos legales en detrimento del sector”.

¿Entonces no es que se esté dialogando sin las organizaciones, si no es que aparentemente no hay un avance en la aplicación de esta recomendación?

Nosotros hicimos una solicitud de acceso a la información pública en el año 2020 a la Unidad de Acceso a la Información de la Fiscalía. En ella queríamos conocer si la UIF, la Unidad de Investigación Financiera, contaba con una evaluación de riesgo y dijeron que sí existía. La pedimos, pero no nos la entregaron; dijeron que la que existía era de años anteriores, es decir que no hay una reciente. La que existe sería de 2016, por ahí, y no incluía a los sectores de la organización civil. En el año 2021 hicimos otra solicitud de acceso a la información pidiendo prácticamente la misma información, pero en esta oportunidad no nos respondieron mayor cosa y solo nos indicaron que lo que estábamos pidiendo era de carácter reservado. Reitero, sí existe la recomendación como dice Fiscalía General de la República y la UIF, pero no la conocemos. Y si no cuenta con la incorporación del sector de organizaciones sin fines de lucro.

Lo que tenemos en este momento en el país es una criminalización y estigmatización del sector de organizaciones civiles, en detrimento de la indicación que da el GAFI y lo que se tiene son intentos de ahogar al sector, como se ha propuesta en la Ley de Agentes Extranjeros, que es una propuesta al interior de la Asamblea Legislativa. Aunado a ello la Fiscalía General de la República ha estado promoviendo a través de la UIF un instructivo que tiene la finalidad de aplicar una regulación de talla generalizada al sector respecto al lavado de dinero, sin llamar a la participación de las organizaciones. Entonces tenemos un país que en apariencia ha dado cumplimiento a las recomendaciones del GAFI, pero que a la vez está criminalizando al sector de organizaciones y generalizando, sin identificar los riesgos reales.

La recomendación ocho del GAFI dice que, literalmente, las organizaciones de sociedad civil son particularmente vulnerables, ¿qué riesgos corren?

Ya el GAFI hizo una interpretación en la que prácticamente explica que se requiere fundamentalmente la evaluación de riesgo, porque los Estados ocupaban esa frase para decir que el sector es vulnerable y que eso justificaba la legislación como ellos la hacían. Ahora no es que el GAFI le echó chelito a esa frase, sino que dice que no todo el sector es vulnerable, sino que debe identificarse el subsector que sí corre riesgo, lo cual no se ha hecho, y por eso se generaliza.

¿No sienten ustedes que esto entonces es una forma de estigmatizar a las OSC y llegar incluso al nivel de países como Nicaragua, donde se ha criminalizado a las organizaciones?

Sí, definitivamente que sí. Hay una articulación de acciones, decisiones e inclusive de marcos jurídicos que tienden a criminalizar al sector. Hay una intención de ahogar a las OSC financieramente, porque la Ley de Agentes Extranjeros establece un impuesto del 40 % a las transacciones, ni siquiera dice un impuesto a las transacciones que implican recibir fondos de una organización extranjera, sino que dice las transacciones financieras en términos generales, eso puede ser interpretado como mejor convenga, pero además establece una pena de prisión por causales sencillas, como dedicarnos a actividades políticas y todo lo que hacemos las organizaciones es político, pero no necesariamente político partidario. Se están usando los mecanismos legales en detrimento del sector.

¿Quién es?

Loyda Robles Directora de fortalecimiento a la institucionalidad del Estado, Transparencia y Anticorrupción de Fespad.

Trayectoria: Licenciada en ciencias jurídicas y defensora de derechos humanos.