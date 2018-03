El FAS está harto de los árbitros

Lee también

El FAS salió amargado luego del empate a uno obtenido el pasado jueves ante Municipal Limeño, ya que consideraron que se vieron nuevamente afectados por las decisiones del árbitro. El entrenador Osvaldo Escudero incluso aseguró que ya no saben qué hacer para contrarrestar este tipo de situaciones, que se han hecho recurrentes en todos los partidos.“Jugamos con miedo. Hemos recurrido al juego desleal porque si no, nos vamos a quedar siempre en desventaja. Ya no sabemos qué hacer”, dijo el estratega. “Nosotros tratamos de hacer nuestro partido, pero siempre tenemos el arbitraje en contra de nosotros. Morán simplemente le recriminó al árbitro por una falta que le habían hecho antes a Murialdo y se ganó las amarilla; entonces, es muy difícil controlar este tipo de situaciones, pero aun así rescato el empate que logramos”, explicó el argentino.De igual manera, Raúl Renderos expresó que en esta ocasión la actuación del árbitro fue demasiado injusta, ya que aparte de impedirles una acción de peligro, propició el penalti con el que les empataron.“En una jugada en la que vamos al frente le cometen una falta a Murialdo, quien sale lesionado y se puede perder incluso algunos partidos. En el contragolpe nos marca el penalti con el que nos empatan. Deberían asesorar a los árbitros para que no cometan este tipo de errores, porque siempre nos perjudican a nosotros”, dijo el volante.