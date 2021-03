“El FMLN al igual que todo el sistema de partidos políticos está en crisis”: Rubén Zamora

El fundador de Cambio Democrático (CD), Rubén Zamora, aseguró este jueves que todos los partidos políticos de El Salvador están en una “profunda” crisis. Advirtió que de no realizar cambios estructurales podrían desaparecer.

Si bien dijo que los partidos políticos no mueren por perder una elección, sí podrían hacerlo al no realizar una verdadera transformación. Zamora indicó que el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) no es el único instituto político que está en esta situación, ya que el sistema de partidos de El Salvador ha perdido el respaldo de la gente.

"Los partidos no se mueren solo porque pierden las elecciones. Unos sí, pero irse al suelo no significa que no resuciten. El FMLN al igual que todo el sistema de partidos políticos esta en crisis", dijo el analista.

¿A qué factores atribuye el analista los resultados en las elecciones 2021?

Para Zamora, la victoria del partido Nuevas Ideas en el territorio salvadoreño se debió al llamamiento del presidente Nayib Bukele, unido a eso, los motivos desfavorables que cada partido de la oposición tiene.

Aseguró que Arena y el FMLN no lograron desmarcar su imagen de los casos de corrupción atribuidos a los expresidentes Francisco Flores (1999-2004), Elías Antonio Saca (2004-2009) y Mauricio Funes (2009-2014).

El FMLN, según el analista, tampoco supo identificar las señales que la población mandó desde las elecciones presidenciales. Afirmó que el partido de izquierda no tomó en cuenta que sus dirigentes estaban pasando de la vida rural a una urbana, la cual tenía muchas diferencias con la anterior.

"El FMLN no fue capaz de conservar las expectativas de su base original, de pensamiento marxista. En la guerrilla, líderes y sus bases dormían y comían juntos. Ya como partido, se separaron, los abandonaron", dijo Zamora en la entrevista radial Diana Verónica y Tony.

¿Qué deben hacer los partidos políticos?

De acuerdo con el analista, la mayoría de los partidos políticos necesitan cambiar los rostros de sus miembros, pero más allá de eso, deben cambiar su forma interna de trabajar, así como sus discursos y sus contenidos. “Los partidos proclaman democracia, pero en su forma de trabajar son pocos democráticos", reprochó.

Los resultados preliminares dan cuenta de que el partido NI, dirigido por un primo del mandatario, contaría con 56 legisladores y no necesitará de ninguna alianza para aprobar los proyectos del presidente, cuyo aval requieren de mayoría calificada (56 votos).

Sin embargo, Zamora advirtió que más que pensar en el triunfo, los candidatos electos deben generar condiciones para que el país logre superar la exclusión social, crisis económica y la crisis política que existe en el país.

“Podrá ganar lo que ha ganado el presidente Bukele, pero la economía de nuestro país está al borde de una crisis fundamental, que en lo fiscal ya no se la quitan este año. Esa es la verdad que debo enfrentar, para no decir que bonito gané y ya está, sino para decir y ahora qué voy a hacer porque hoy ya no le puedo echar la culpa a la Asamblea Legislativa, de que no haga lo que yo quiero, o a la Sala de lo Constitucional. Esa es la solución que tenemos que enfrentar ahora", dijo el analista.