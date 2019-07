"El FMLN se había convertido en un partido de dirigencia"

El diputado del FMLN Manuel de Jesús Flores es uno de los nuevos miembros de la Comisión Política del partido de izquierda. Por esto asegura que se cambios para el partido en términos de comunicación y de dirección tanto en cuadros bases como en el trabajo legislativo en el que se necesita sintonía.

¿Qué representa este nuevo ciclo para el FMLN?

Después de la convención nacional hemos quedado claros del reto que se nos avecina. Ya somos un partido en oposición, no somos un partido en el gobierno y en esa lógica debemos destacar que no es la primera vez que estemos en esa posición de ser oposición, ya lo fuimos cuando ARENA estuvo en el gobierno. Lógicamente hay que cambiar la estrategia, el método y el estilo de trabajo, no así las convicciones y mucho menos la mística. Uno de los primeros cambios fue que la Comisión Política del partido está conformada por cuatro generaciones, incluidos muchos jóvenes surgidos de las escuelas de cuadro que deben enfocarse más en el trabajo territorial.

¿Qué tipo de cambios de estrategia, método y estilo realizará esta nueva dirigencia del partido que inició el trabajo hace una semana?

Uno de los más significativos, para mí, es regresar a las bases y con ello me refiero a gobernar y dirigir desde abajo; es decir, formar un partido amplio, de territorio y en el que las decisiones se comiencen a tomar desde los comités de base y no que baje en línea desde la cabeza. Eso determina que el FMLN será un partido más apegado a la gente.

¿Ya no lo era?

Ya no lo era porque el partido se había convertido en un partido de dirigencia, de estructuras nacionales, donde se le daba más importancia a los locales nacionales y no a las estructuras municipales y departamentales donde hemos tenido casos de locales que no tienen ni siquiera sillas y la gente queriendo llegar.

Entonces, ¿cómo será ese nuevo estilo del que habla?

El nuevo estilo serán las casas nuestras de reuniones, ya no el comité de base de 10 miembros, sino una amplia célula de reunión; donde no solo llegue el afiliado y militante, sino también lo pueda hacer el ciudadano que quiera dar su aporte, porque ahí fue que nació el partido FMLN.

¿Volverse un partido de estructura y dirigencia fue uno de los errores que costó las derrotas de 2018 y 2019?

Por supuesto, y lo digo con mucha madurez. Alguien que no se encuentra en el padrón electoral ya no se siente parte del partido. Cómo es posible que los veteranos de guerra que fueron los que dieron su vida fueron sacados del padrón o los familiares de ellos. Cómo es posible que después de tener un padrón de casi 100 mil ahora no lleguemos ni siquiera a 40 mil. A partir de eso se viene un debate entre los que creen que el partido debe ser un partido pequeño, de cuadro, y los que creemos que debe ser un partido de masas, participativo y en el que las decisiones se tomen con la gente.

Después de la derrota del 3 de febrero se habló de que uno de los fallos fue la comunicación. ¿Cómo solventar eso con esta nueva dirigencia?

Con las nuevas tecnologías. Estamos en la era en la que China, por ejemplo, ya tiene la tecnología 5G y nosotros apenas estamos con la 4G. Es decir, la tecnología ha avanzado.

Pero ¿cómo la aplicará el FMLN?

Se va a aplicar sencillamente; no desde arriba sino que desde abajo se comunique lo que se está haciendo y que toda la red que sea completamente enlazada; y así el último afiliado de Sensembra o Guatajiagua pueda comunicarse con el de San Rafael Obrajuelo, Quezaltepeque o Tacachico; y que también los 19 miembros de la Comisión Política, los 58 miembros del Consejo Nacional, los 14 directores departamentales y los 262 directores municipales y sus directivas y la secretaría estemos en la misma red recibiendo la misma comunicación, la cual debe ser la que el pueblo piensa y quiere.

¿Cómo se trabajará dentro de la Comisión Política?

Yo espero que tenga un enfoque más amplio, más científico, porque los partidos políticos deben adaptarse al método científico, y eso no es más que preparar a nuestra gente, capacitarla técnica y políticamente, porque si no hacemos eso difícilmente saldremos adelante. El militante del FMLN debe ser el más capacitado y el joven del FMLN debe ser el mejor de su clase.

¿Estos cambios en la dirigencia se verán reflejados en la bancada legislativa del FMLN?

Yo espero que sea una bancada con mayor cercanía a la población, que sea una bancada de propuestas y no de respuestas, una bancada en la que prevalezca la sintonización de las cualidades de cada uno enfocada en una propuesta concreta.

Se escuchan rumores de que usted será el nuevo jefe de bancada del FMLN. ¿Es así?

No tengo ninguna aspiración de ser jefe de fracción. Yo soy coherente con mis planteamientos y mi trabajo. Algunos me han mencionado como jefe de fracción, incluso me han propuesto; pero en realidad no estoy para ello, porque tengo otra aspiración que es dirigir la Secretaría de Relaciones Internacionales del partido que es la fortaleza que tengo por los años de trabajo en el exterior. El FMLN necesita tener una política de relaciones amplia con el mundo.

Manuel Flores

Cargo:

Diputado de la Asamblea Legislativa y miembro de Comisión Política.



Trayectoria:

Exalcalde de Quezaltepeque por nueve años.