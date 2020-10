El Faro denuncia intervención de comunicaciones y seguimiento a periodistas

"Nosotros tenemos la certeza de que hemos sido sometidos a seguimientos y a escuchas telefónicas", sostuvo Sanz.

Añadió que tienen "constancia" de que al menos las comunicaciones entre dos de los periodistas que investigaron las supuestas negociaciones que mantiene el Gobierno de Nayib Bukele con la Mara Salvatrucha (MS13) "fueron grabadas".

Director de El Faro considera acusaciones de Bukele como una clara amenaza

"No lo hemos denunciado para no poner en riesgo a la fuente que nos dio la información, que nos compartió la información", aseveró el periodista, quien añadió que también "tenemos certeza de que algunos de nuestro periodistas han sufrido seguimientos".Apuntó que esto "es algo que no es nuevo para El Faro" y que lo han denunciado en el pasado, incluso mediante reportajes.

"Antes era ilegal, o presumimos que eran seguimientos ilegales, y ahora entendemos que los que están sucediendo son también seguimientos ilegales, a no ser que se nos esté investigando por algún delito, lo cual no entendería cuál", añadió.

Al ser preguntado si estas intervenciones y seguimientos son atribuidos al Gobierno señaló que "no puedo hacer esa acusación", a lo que añadió "Puedo decir que coinciden con este contexto de ataques".



De acuerdo con Sanz, "todos los Gobiernos han tratado de identificar por una u otra vía, y con mucha agresividad en algunas ocasiones", a sus fuentes.



"En este contexto y con las herramientas de acoso que utiliza este Gobierno es especialmente preocupante", agregó y sostuvo que "nos consta que este Gobierno ha sometido al polígrafo a funcionarios de Casa Presidencial y entre las preguntas que se les han hecho está si han compartido información o tienen contacto con El Faro o con otros medios de comunicación".

Sanz subrayó que "la persecución de cualquier persona que pueda tener contacto con nosotros creo que está superando el margen de la ley".



Dijo en la conversación con Efe que teme que el Gobierno de Bukele busque la detención de los directivos de este periódico y se paralice su funcionamiento en represalia por sus investigaciones.

"En este momento tememos que haya detenciones ilegales contra algunos de nosotros bajo una apariencia de legalidad pero a partir de acusaciones sin fundamento, legitimadas solo desde el Ejecutivo. Esperaríamos que no, pero podría suceder con la tolerancia de la Fiscalía", advirtió el periodista.

Apuntó que, además de sufrir una campaña de "difamación" y "calumnia" desde un medio administrado por una instancia gubernamental, el Ministerio de Hacienda los ha sometido a una auditoría.



Esta, según declaró la semana pasada el mismo presidente Bukele, es parte de una supuesta investigación por lavado de dinero, pero Hacienda ni la Fiscalía le han notificado a El Faro que enfrenta tal indagación.

Estas declaraciones surgen en momentos en el que diversos sectores reclaman acciones, incluso de instancias internacionales, para proteger la libertad de prensa en El Salvador.

La investigación sobre las supuestas negociaciones entre el Ejecutivo y la MS13, en la que se citan documentos oficiales, pone en entredicho que la reducción de la violencia homicida en el país sea fruto de los planes gubernamentales.



El mandatario negó, en la misma cadena de medios de comunicación en la que anunció la investigación contra El Faro, que su Gobierno esté negociando prebendas carcelarias a cambio de la reducción de la violencia y de votos para el partido Nuevas Ideas, liderado por un familiar suyo.